استقالة وزراء بالحكومة الأردنية قبيل رابع تعديل وزاري

أعلنت قناة المملكة التلفزيونية المملوكة للدولة في الأردن، الأحد، أن وزراء الحكومة قدموا استقالاتهم قبيل تعديل وزاري.
وقالت مصادر رسمية، إن هذا سيكون رابع تعديل منذ تولي بشر الخصاونة رئاسة الحكومة في أكتوبر 2020، وفق «رويترز».
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي
بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء