استقالة وزراء بالحكومة الأردنية قبيل رابع تعديل وزاري

علم الأردن. (الإنترنت)

أعلنت قناة المملكة التلفزيونية المملوكة للدولة في الأردن، الأحد، أن وزراء الحكومة قدموا استقالاتهم قبيل تعديل وزاري.

وقالت مصادر رسمية، إن هذا سيكون رابع تعديل منذ تولي بشر الخصاونة رئاسة الحكومة في أكتوبر 2020، وفق «رويترز».