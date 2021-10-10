عودة الكهرباء جزئيا في لبنان بعد انقطاعها بشكل كامل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 أكتوبر 2021, 04:43 مساء
العاصمة اللبنانية بيروت في العتمة خلال انقطاع الكهرباء. (أ ف ب)

أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية إعادة تشغيل شبكة الكهرباء جزئيًا، الأحد، غداة انقطاعها بشكل تام، بعد توفير الجيش إمدادات وقود. 

وجاء في بيان للوزارة أن «الجيش (سلم) كمية إجمالية تبلغ 6000 كيلولتر من مادة الغاز أويل مناصفة بين كل من معملي دير عمار والزهراني»، ما يسمح بتوفير الكهرباء لبضع ساعات في اليوم، وفق «فرانس برس».

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وعلى وقع انهيار اقتصادي مستمر منذ عامين، صنَّفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850، يشهد لبنان منذ أشهر تقنينًا للكهرباء تجاوز 22 ساعة يوميًّا.  ويواجه البلد صعوبات في توريد الوقود نتيجة تراجع غير مسبوق في سعر صرف الليرة اللبنانية وضعف شديد في احتياطات العملة الصعبة. 

نفاد مخزون الوقود
وغرق لبنان، السبت، في العتمة للمرة الثانية خلال شهر بعد توقف نشاط معملين رئيسيين لإنتاج الكهرباء. وبدأ ينفد مخزون الوقود الذي تحتاج إليه المولدات الخاصة التي تعتمد عليها المنازل والمتاجر وكذلك المستشفيات. 

ويعاني البلد الذي تُتهم نخبته السياسية بالفساد وانعدام الكفاءة، منذ عقود من ضعف إنتاج الكهرباء، ما كلَّف خزينة الدولة مليارات الدولارات منذ نهاية الحرب (1975-1990).  ويطالب المجتمع الدولي لبنان بتنفيذ إصلاحات عاجلة، لا سيما في شركة كهرباء لبنان رمز انهيار الخدمات العامة في البلاد.

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