مقتل 15 شخصا في تحطم طائرة وسط روسيا

صورة للطائرة الروسية المحطمة في تترستان, 10 اكتوبر 2021. (صورة من فيديو متداول)

لقي 15 شخصًا حتفهم لدى تحطم طائرة من طراز «إل-410»، تقل مظليين مدنيين في جمهورية تتارستان، وسط روسيا الأحد، على ما أعلنت وزارة الطوارئ.

وقالت الوزارة في قناتها، على «تلغرام»، إنه «تم إنقاذ سبعة أشخاص» وانتشال 15 جثة، وفق وكالة «فرانس برس».