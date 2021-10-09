بلينكن يلتقي وزيري الخارجية الإماراتي والإسرائيلي الأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 أكتوبر 2021, 09:11 مساء
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكويتي. (أ ف ب)

أعلنت الخارجية الأميركية، السبت، أن الوزير أنتوني بلينكن سيلتقي الأسبوع الجاري وزيري الخارجية الإسرائيلي والإماراتي لمناقشة «التقدم الذي تم تحقيقه» خلال عام منذ اتفق البلدان على تطبيع العلاقات.

وجاء في البيان أن «وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيجري اجتماعين ثنائيين منفصلين مع كل من وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في 13 أكتوبر، ومن ثم لقاءً ثلاثيًّا»، بحسب «فرانس برس».

 التعاون المستقبلي 
وأضاف: «سيناقشون التقدّم الذي تم تحقيقه منذ التوقيع على اتفاقات أبراهام العام الماضي، وفرص التعاون المستقبلي والقضايا الثنائية بما في ذلك الأمن الإقليمي والاستقرار».

وعقد بلينكن في منتصف سبتمبر لقاءً عبر الإنترنت مع لبيد، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش، إلى جانب دبلوماسيين كبار من البحرين والمغرب.

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وعكس اللقاء تبني إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالكامل لـ«اتفاقات أبراهام» التي اعتبرها سلفه دونالد ترامب إرثًا أساسياًّ لسياسته الخارجية.  وأفاد بلينكن حينها أن «هذه الإدارة ستواصل بناء جهود الإدارة السابقة الناجحة لمساعدة التطبيع على المضي قدمًا».

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