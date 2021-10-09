منح جائزة بايو لمراسلي الحرب إلى مجلة «تسايت» وجريدة «نيويورك تايمز» و«راديو أوروبا 1» و«بي بي سي»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 أكتوبر 2021, 07:35 مساء
مراسل حرب يحمل فتاة أثناء عمله بإحدى المناطق النزاعية. (الإنترنت)

منحت جائزة بايو لمراسلي الحرب، السبت، إلى تقارير نشرتها مجلة «تسايت» في فئة الصحافة المكتوبة، و«نيويورك تايمز» في فئة الصور، و«راديو أوروبا 1»، وشبكة «بي بي سي التلفزيونية». 

ولأول مرة في تاريخ الجائزة، وهي النسخة الثامنة والعشرون منها، لم يكشف اسم أحد الفائزين حفاظًا على سلامته، وهو مصور بورمي نال جائزة على «ثورة الربيع» التي شهدها بلده، بحسب «فرانس برس».

وتنظم هذه الجائزة مدينة بايو المرتبطة بإدارة كالفادوس ومنطقة نورماندي الفرنسية منذ العام 1994، وهي مخصصة لتكريم الصحفيين الذين يمارسون مهنتهم في ظروف خطيرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انقطاع الكهرباء عن كل لبنان بسبب أزمة الوقود
عربى
في ظل التدخل الروسي .. فكرة استعادة السيادة تزدهر في مالي
دولى
مدرب حراس المدينة في حديث إلى «بوابة الوسط»: المعسكرات الداخلية الليبية أفضل
رياضة محلية
وفاة أبوالحسن بني صدر أول رئيس لإيران في باريس
دولى
منتخب ليبيا يرفض تسليم الصدارة في بنغازي.. وكليمنتي يستعد بعد مفاجأة أنغولا
رياضة محلية
أديل تكشف صعوبات «الثلاثين»
ثقافة وفن
واشنطن تعلن إجراء أول محادثات وجها لوجه مع طالبان منذ انسحابها من أفغانستان
دولى
مصر تخطف صدارة المجموعة من ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022
رياضة محلية
«فيسبوك» تعلن عن صعوبة تواجه بعض المستخدمين في الوصول إلى خدماتها
دولى
انتهت مواجهة مصر (1×0) ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022
رياضة محلية
رونالدو لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
نفاد تذاكر مواجهة نيوكاسل ضد توتنهام بعد ساعات من الاستحواذ السعودي
رياضة عالمية
«يا عزيز عليا».. رحيل الفنان محمد مختار
ثقافة وفن
غواصة أميركية تصطدم بـ«جسم مجهول» في بحر الصين الجنوبي
دولى
كلمة في رسالة وراء تغريم بريجيت باردو 25 ألف يورو
ثقافة وفن
منح نوبل السلام للصحفيين الفلبينية ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف
دولى
فرنسا إلى نهائي أمم أوروبا بـ«ريمونتادا تاريخية» أمام بلجيكا (فيديو)
رياضة عالمية
في العدد 307: إنزال رئاسي لإنقاذ الانتخابات.. وهدوء الجائحة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاتحاد الأوروبي: 12 دولة تطلب تمويل بناء حواجز لمنع دخول المهاجرين