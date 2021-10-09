منح جائزة بايو لمراسلي الحرب إلى مجلة «تسايت» وجريدة «نيويورك تايمز» و«راديو أوروبا 1» و«بي بي سي»

مراسل حرب يحمل فتاة أثناء عمله بإحدى المناطق النزاعية. (الإنترنت)

منحت جائزة بايو لمراسلي الحرب، السبت، إلى تقارير نشرتها مجلة «تسايت» في فئة الصحافة المكتوبة، و«نيويورك تايمز» في فئة الصور، و«راديو أوروبا 1»، وشبكة «بي بي سي التلفزيونية».

ولأول مرة في تاريخ الجائزة، وهي النسخة الثامنة والعشرون منها، لم يكشف اسم أحد الفائزين حفاظًا على سلامته، وهو مصور بورمي نال جائزة على «ثورة الربيع» التي شهدها بلده، بحسب «فرانس برس».

وتنظم هذه الجائزة مدينة بايو المرتبطة بإدارة كالفادوس ومنطقة نورماندي الفرنسية منذ العام 1994، وهي مخصصة لتكريم الصحفيين الذين يمارسون مهنتهم في ظروف خطيرة.