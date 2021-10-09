ماكرون: فرنسا ستطلق حملة لإلغاء عقوبة الإعدام عالميا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 أكتوبر 2021, 06:54 مساء
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس. (رويترز)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، إن فرنسا ستطلق حملة عالمية لإلغاء عقوبة الإعدام في إطار رئاستها المقبلة الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون، في كلمة لمناسبة ذكرى مرور 40 عامًا على إلغاء فرنسا عقوبة الإعدام، إنه سيتم عقد مؤتمر في باريس يجمع منظمات المجتمع المدني من الدول التي تطبق عقوبة الإعدام أو تعلقها بشكل موقت، بحسب «رويترز».

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وأضاف أن فرنسا، التي ستتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام 2022، ستعمل أيضًا مع بقية الدول الأعضاء من أجل إصدار قرار من الأمم المتحدة يطالب الدول بالإبلاغ كل عام عن عدد أحكام الإعدام الصادرة، وعمليات الإعدام التي يتم تنفيذها.

وكانت فرنسا الدولة الخامسة والثلاثين في العالم التي تحظر عقوبة الإعدام. ولم تعد منذ ذلك الحين معظم الدول تستخدم هذه العقوبة، على الرغم من أن عديد الدول الكبيرة، بما في ذلك الصين وإيران والولايات المتحدة، ما زالت تطبقها.

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