مقتل 50 شخصا جراء تفجير «انتحاري» بمسجد شيعي في أفغانستان

مواطنون يسعفون مصابين جراء الانفجار الذي وقع قرب مطار كابل. (أرشيفية: الإنترنت)

أفاد المسؤول المحلي في طالبان في قندوز مطيع الله روحاني بأن التفجير الدامي الذي استهدف مسجدا شيعيا في المدينة الواقعة شمال شرق أفغانستان الجمعة، كان «هجومًا انتحاريًا»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ووفق حصيلة أولية، أسفر الهجوم الذي وقع وقت صلاة الجمعة عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا و140 جريحا، وقال طبيب في مستشفى قندوز المركزي لوكالة «فرانس برس» لقد «تلقينا 35 جثة وأكثر من 50 جريحا».

وفي وقت سابق، قال مسؤول محلي في منظمة «أطباء بلا حدود» طلب عدم كشف هويته أيضا لوكالة «فرانس برس» إن «أكثر من 90 مصابا وأكثر من 15 جثة» نقلت إلى عيادة المنظمة غير الحكومية في قندوز.