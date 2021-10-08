منح نوبل السلام للصحفيين الفلبينية ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف

أعلنت لجنة نوبل النروجية منح جائزة نوبل للسلام اليوم الجمعة، للصحفيين الفلبينية ماريا ريسا والروسي دميتري موراتوف؛ مكافأة لهما على «كفاحهما الشجاع من أجل حرية التعبير» في بلديهما.

وأضافت رئيسة اللجنة بيريت ريس - إندرسن، في أوسلو، أن ريسا وموراتوف «يمثلان جميع الصحفيين المدافعين عن هذا المثل الأعلى، في عالم تواجه فيه الديموقراطية وحرية الصحافة ظروفًا غير مواتية بشكل متزايد»، حسب وكالة «فرانس برس».

وهنأ الكرملين موراتوف، وهو رئيس تحرير صحيفة نوفايا غازيتا الروسية المستقلة، بفوزه بالجائزة، حيث قال الناطق باسم الرئيس فلاديمير بوتين، دميتري بيسكوف إنه صحفي «موهوب وشجاع».