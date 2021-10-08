غوتيريس: الحلف الأطلسي يدرس زيادة دعم دول الساحل في مواجهة الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 أكتوبر 2021, 08:29 صباحا
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، (أرشيفية: ا ف ب)

كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن دراسة حلف شمال الأطلسي خيارات لزيادة الدعم لمجموعة دول الساحل الخمس الأفريقية، لمكافحة الإرهاب.


وقال غوتيريس إنه يمكن للحلف التعبير عن هذا الدعم عبر وكالته للمساندة والإمداد، موضحا أن الحلف ينوي إجراء تقييمه الخاص الذي سيحدد التزامه المقبل في منطقة الساحل، حسب رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي، واطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وأكد أنه لا يزال مقتنعا بضرورة إنشاء مكتب دعم تابع للأمم المتحدة لقوة الساحل، التي تضم نحو خمسة آلاف جندي من مالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو، وسيمول هذا المكتب من المساهمات الإلزامية في الأمم المتحدة.

وقال غوتيريس إن هذا هو أفضل نهج لتقديم دعم دائم ويمكن التنبؤ به للقوة المشتركة، بينما ترفض الولايات المتحدة أكبر مساهم مالي في الأمم المتحدة، حتى الآن هذا الخيار الذي تؤيده فرنسا ودول إفريقية.

أميركا ترفض زيادة التدخل الأممي في منطقة الساحل
وتؤكد الولايات المتحدة منذ سنوات أنها تريد إعطاء الأولوية للمساعدات الثنائية للدول الخمس الأعضاء في مجموعة الساحل بدلا من زيادة مشاركة الأمم المتحدة.

مع ذلك يؤكد غوتيريش أن إنشاء القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس، رغم التحديات المستمرة، هو تعبير قوي عن الإرادة السياسية لدول الساحل الخمس التي تستحق دعم المجتمع الدولي.

وقرر مجلس الأمن الدولي الذي تتولى كينيا رئاسته الدورية، زيارة منطقة الساحل، مالي والنيجر، في نهاية الشهر الجاري لدراسة الإحداثيات الأمنية في هذه المنطقة وربما التوصل إلى توافق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فرنسا إلى نهائي أمم أوروبا بـ«ريمونتادا تاريخية» أمام بلجيكا (فيديو)
رياضة عالمية
برقم الجلوس.. نتائج امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي للطلبة الليبيين ...
ليبيا
رسميا.. السعودية تعلن استحواذها على نادي نيوكاسل الإنجليزي بنسبة 100% (فيديو)
رياضة عالمية
عبدالرزاق غورنا: اللاجئون الأفارقة لا يأتون إلى أوروبا فارغي الأيدي
ثقافة وفن
قرصنة منصة البث التدفقي لألعاب الفيديو «تويتش»
علوم وتكنولوجيا
ميسي: لم أرتكب أي خطأ بالانتقال إلى باريس سان جيرمان
رياضة عالمية
تنظيم ملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مطلع نوفمبر المقبل
ليبيا
«الصحة العالمية» تعتمد أول لقاح للملاريا
دولى
نورلاند: اجتماع «5+5» فرصة لإيجاد أرضية مشتركة بشأن قضايا مازالت تقسم ليبيا
ليبيا
تحليق 150 مقاتلة صينية.. وتايوان تعتبر التوتر مع بكين في أسوأ مستوى منذ 40 عاما
دولى
كيروش: منتخب ليبيا قوي وسنعمل على استعادة صدارة المجموعة
رياضة عالمية
كليمنتي: سنفعل المستحيل أمام منتخب مصر
رياضة محلية
«هذا المساء» .. دفع دولي لإنجاح الانتخابات رغم العقبات
فيديو
هل تخطينا «مرحلة الخطر» في مكافحة «كورونا»؟.. منظمة الصحة تجيب
دولى
بليحق: مقترح قانون لدعم المواطن بـ50% من رسوم مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
اللافي لـ«بوابة الوسط»: هذا ما حدث في القاهرة وهذا هو ملف المصالحة الوطنية
ليبيا
«وثائق باندورا» تكشف أصولا بملايين الدولارات يملكها 35 من قادة دول وحكومات عبر ...
دولى
مكاسب السلام في ليبيا: 163 مليار دولار لدول الجوار و32 مليارا لإيطاليا وألمانيا ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج معرفته عن حمية «تونون» لفقدان 10 كيلوغرامات في أسبوع