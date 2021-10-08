غوتيريس: الحلف الأطلسي يدرس زيادة دعم دول الساحل في مواجهة الإرهاب

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، (أرشيفية: ا ف ب)

كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن دراسة حلف شمال الأطلسي خيارات لزيادة الدعم لمجموعة دول الساحل الخمس الأفريقية، لمكافحة الإرهاب.



وقال غوتيريس إنه يمكن للحلف التعبير عن هذا الدعم عبر وكالته للمساندة والإمداد، موضحا أن الحلف ينوي إجراء تقييمه الخاص الذي سيحدد التزامه المقبل في منطقة الساحل، حسب رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي، واطلعت عليها وكالة فرانس برس.



وأكد أنه لا يزال مقتنعا بضرورة إنشاء مكتب دعم تابع للأمم المتحدة لقوة الساحل، التي تضم نحو خمسة آلاف جندي من مالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو، وسيمول هذا المكتب من المساهمات الإلزامية في الأمم المتحدة.



وقال غوتيريس إن هذا هو أفضل نهج لتقديم دعم دائم ويمكن التنبؤ به للقوة المشتركة، بينما ترفض الولايات المتحدة أكبر مساهم مالي في الأمم المتحدة، حتى الآن هذا الخيار الذي تؤيده فرنسا ودول إفريقية.



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وتؤكد الولايات المتحدة منذ سنوات أنها تريد إعطاء الأولوية للمساعدات الثنائية للدول الخمس الأعضاء في مجموعة الساحل بدلا من زيادة مشاركة الأمم المتحدة.



مع ذلك يؤكد غوتيريش أن إنشاء القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس، رغم التحديات المستمرة، هو تعبير قوي عن الإرادة السياسية لدول الساحل الخمس التي تستحق دعم المجتمع الدولي.



وقرر مجلس الأمن الدولي الذي تتولى كينيا رئاسته الدورية، زيارة منطقة الساحل، مالي والنيجر، في نهاية الشهر الجاري لدراسة الإحداثيات الأمنية في هذه المنطقة وربما التوصل إلى توافق.