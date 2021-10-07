إيطاليا تدعم حلا تفاوضيا لأزمة سد النهضة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 أكتوبر 2021, 08:05 مساء
نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولية الإيطالية، مارينا سيريني. (أرشيفية: آكي)

أعلنت نائبة وزير الخارجية الإيطالية، مارينا سيريني، دعم بلادها للتوصل إلى حل تفاوضي بشأن النزاع حول سد النهضة بين دول حوض النيل الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا).

وأكدت سيريني، في تغريدة على «تويتر»، بعد لقائها وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، الالتزام أيضًا بالاستجابة للأزمة الإنسانية وتسريع إطلاق الحوار الوطني في إثيوبيا، فضلاً عن دعم علاقة بناءة بين أديس أبابا من جهة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، وفق ما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.

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كما كانت قضية سد النهضة حاضرة في لقاء آخر لنائبة وزير الخارجية الإيطالية مع الوكيل المساعد بوزارة الخارجية السودانية، إلهام إبراهيم محمد أحمد، جددت خلاله الأولى دعم بلادها للتحول الديمقراطي في السودان وللاستقرار الإقليمي.

ويشارك مسؤولون أفارقة في الاجتماع الوزاري إيطاليا- أفريقيا في دورته الثالثة، الذي سينعقد غدًا الجمعة في العاصمة روما.

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