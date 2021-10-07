الكونغرس الأميركي يتوصل إلى اتفاق لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور تشاك شومر (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، اليوم الخميس، أنه تم التوصل في الكونغرس إلى اتفاق لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، بعدما وافق الديمقراطيون على اقتراح الجمهوريين رفع سقف الدين لشهرين، وفقا لـ«فرانس برس».

وقال من قاعة مجلس الشيوخ: «لدي نبأ سار، توصلنا إلى اتفاق لرفع سقف الدين حتى مطلع ديسمبر، ولدينا أمل بأنه بإمكاننا إنجاز ذلك في أقرب وقت اليوم».

ويدور نزاع في «الكابيتول» بين الديمقراطيين وخصومهم الجمهوريين؛ بسبب عدم اتفاق الطرفين على رفع سقف المديونية العامة لأكبر قوة في العالم، وهو إجراء عادة ما يكون سهلا لكنه وقع هذه المرة تحت وطأة الانقسامات السياسية في الكونغرس، وفق وكالة «فرانس برس».

وسبق أن قام الكونغرس بذلك عشرات المرات على مدى عقود منذ حدد سقف الدين، ويكون التصويت عادة باتفاق الحزبين ويمر بسلاسة. لكن الجمهوريين يرفضون هذا العام التصويت على إلغاء سقف الدين ويتعهدون منع الديمقراطيين من تمريره بتصويت بغالبية ضئيلة على أساس حزبي.

وبدلا من ذلك، يضغط الجمهوريون في مجلس الشيوخ على الديمقراطيين لاستخدام مناورة معقدة يطلق عليها مصالحة ليتحملوا المسؤولية وحدهم عن زيادة الديون. بدورهم، يرفض الديمقراطيون ذلك متهمين الجمهوريين بالتعامل مع وضع البلاد المالي كرهينة. ووصف الرئيس جو بايدن الجمهوريين، الإثنين، بأنهم «متهورون وخطيرون» لرفضهم رفع سقف الدين.