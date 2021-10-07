ستولتنبرغ يبرر سحب أوراق اعتماد روس: لابد من مواجهة الأنشطة الروسية «الخبيثة»

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، يانس ستالتنبرغ. (الإنترنت)

أوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ، الخميس، أن الحلف قرَّر، الأربعاء، سحب أوراق اعتماد ثمانية أفراد من البعثة الروسية في بروكسل؛ لأنه «كان ينبغي التحرك في مواجهة الزيادة في الأنشطة الروسية الخبيثة» في أوروبا.

وقال في مؤتمر صحفي غداة إعلان القرار، إن الأمر «ليس مرتبطًا بحدث محدد، لكننا اكتشفنا أن (أفرادًا من البعثة الروسية) هم عملاء من الاستخبارات الروسية غير معلنين، تحت تغطية، ولاحظنا زيادة في الأنشطة الخبيثة التي تقوم بها روسيا، على الأقلّ في أوروبا. كان ينبغي علينا التحرّك»، وفق وكالة «فرانس برس».