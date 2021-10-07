«رايتس ووتش»: مهاجرون يتعرضون لطرد وإذلال ومضايقات يومية شمال فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 أكتوبر 2021, 11:54 صباحا
إغلاق مخيم للمهاجرين من جانب الشرطة الفرنسية قرب مستشفى في كاليه، 29 سبتمبر 2020. (أ ف ب)

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الخميس، إن فرنسا تنتهج «سياسة ردع» حيال المهاجرين الساعين للعبور إلى بريطانيا، ما يعرضهم «لإذلال ومضايقات يومية»، وذلك بعد تسجيل عمليات طرد يومية وتمزيق خيم ومصادرة مقتنيات.

في شمال فرنسا، في كاليه وغراند-سانت ومحيطهما، حيث لا يزال أكثر من ألف شخص يعيشون في مناطق حرجية ومستودعات مهجورة وتحت الجسور على أمل العبور إلى المملكة المتحدة، تقوم الشرطة، حسب تقرير للمنظمة نقلته وكالة «فرانس برس»، «بعمليات طرد جماعية دورية» إضافة إلى «عمليات روتينية» تدفع المهاجرين إلى التنقل بشكل متواصل، «فيما يصادر عناصر الأمن الخيم التي لم يتمكن (المهاجرون) من أخذها معهم - وغالبًا ما يمزّقونها كي تصبح غير قابلة للاستعمال - وكذلك أغراضاً أخرى تُركت».

وقالت «هيومن رايتس أوبزرفرز» المتخصصة في متابعة وضع المهاجرين على الساحل الشمالي الفرنسي، إن الشرطة نفّذت العام 2020 أكثر من 950 عملية طرد «روتينية» في كاليه و90 عملية في غراند-سانت، صادرت خلالها خمسة آلاف خيمة وقطعة قماش مشمّع، إضافة إلى مئات البطانيات وأكياس النوم.

وأكدت «هيومن رايتس ووتش» التي أجرت تحقيقًا على الأرض بين أكتوبر وديسمبر 2020 ثمّ في يونيو ويوليو 2021 والتقت خصوصًا 60 مهاجرًا، أن «هذه الممارسات المسيئة تندرج في إطار سياسة ردع أكثر شمولًا تنتهجها السلطات، وتهدف إلى إلغاء أو تجنّب كل ما يمكن برأيها، أن يستقطب المهاجرين في شمال فرنسا والتشجيع على إقامة مخيمات أو نقاط تمركز أخرى».

واعتبرت مديرة الفرع الفرنسي من المنظمة بنديكت جانرود، أن «لا شيء يبرر تعرض أشخاص لإذلال ومضايقات يومية»، وأضافت في حديث لـ«فرانس برس»: «إذا كان الهدف ردع المهاجرين عن القدوم إلى شمال فرنسا، فإن هذه السياسات هي فشل ذريع وتغرق الأشخاص في حزن عميق».

ونقل التقرير عن رونا د. وهي عراقية كردية قولها: «عندما تصل الشرطة، لدينا خمس دقائق للخروج من الخيمة قبل أن تدمّر كل شيء»، وأضافت عندما سُئلت عن تجربتها في ديسمبر 2020، أن «الشرطة مزّقت القماش المشمّع الذي كنّا نستخدمه كسقف لمسكننا».

- آلاف المهاجرين يتظاهرون في فرنسا

وأكد وزير الداخلية الفرنسي في يوليو في حديث لجريدة «لا فوا دو نور»، أن «التعليمات التي أعطيها لتجنّب أن يعيش سكان كاليه ما شهدوه منذ بضع سنوات، هي تعامل قوات الأمن بصرامة مع المهاجرين»، والتي تتمثل في «عمليات كل 24 أو 48 ساعة».

وأشارت «هيومن رايتس ووتش» إلى أن ذلك يُترجم أيضًا من خلال «القيود المفروضة على المساعدة الإنسانية»، والتي جاءت في قرارات اتُخذت أخيرًا تمنع توزيع الطعام والمياه من جانب بعض الجمعيات في وسط مدينة كاليه. ويُسمح فقط بعميات توزيع المساعدات التي توافق عليها الدولة.

روى سوري يبلغ 17 عامًا أنهم «أحيانًا، يغيّرون المكان الذي يوزّعون فيه الطعام ولا نعرف أين نذهب. نحاول الركض لكن في الوقت الذي نستغرقه للوصول، يمكن أن يكونوا قد غادروا».

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