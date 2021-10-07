لقاء افتراضي مرتقب بين بايدن وتشي وسط رغبة صينية لـ«التعاون»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 أكتوبر 2021, 11:27 صباحا
الرئيسان الصيني تشي جينبينغ (يمين) في ماكاو، 18 ديسمبر 2019، والأميركي جو بايدن في واشنطن، 2 يونيو 2021. (أ ف ب)

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره الصيني تشي جينبينغ، يعتزمان عقد لقاء «افتراضي» قبل نهاية السنة الجارية.

وأشار المسؤول في تصريح لصحفيين، طالبًا عدم الكشف عن هويته، إلى «وجود اتفاق مبدئي» على عقد «لقاء ثنائي افتراضي»، مضيفًا أن «الرئيس أعرب عن رغبته برؤية شي وهو أمر لم يحصل منذ سنوات. ونتوقع أن يتمكنا من إجراء اللقاء حتى ولو كان افتراضيا»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأشار المسؤول إلى تقارير صحفية ذكرت أن شي لن يحضر إلى قمة قادة دول مجموعة العشرين المقبلة في روما التي كانت لتشكل فرصة للقاء بين الرئيسين الأميركي والصيني.

وأتى الإعلان عن هذا اللقاء الافتراضي، في حين التقى مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان، في زيوريخ مع كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي. وقال المسؤول الأميركي الكبير إن هذه المباحثات استمرت ست ساعات. ودعا يانغ خلال اللقاء إلى تعاون بين البلدين، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

- مستشار الأمن القومي الأميركي يجتمع مع كبير الدبلوماسيين الصينيين هذا الأسبوع في زيوريخ

ونقلت عنه الوكالة قوله: «عندما تتعاون الصين والولايات المتحدة، سيستفيد البلدان والعالم بأسره، وعندما تكون الصين والولايات المتحدة في مواجهة، فإن الدولتين ستعانيان بشدة، وكذلك العالم»، وأضاف أن بكين «تولي أهمية للتصريحات الإيجابية التي أدلى بها حديثًا الرئيس الأميركي جو بايدن حول العلاقات الصينية-الأميركية».

وتأتي زيارة سوليفان في إطار مواصلة التواصل بين بكين وواشنطن فيما يطالب بايدن بإقامة «حواجز حماية» للتنافس المتزايد بين القوتين.

واشتد التوتر بين البلدين؛ بسبب سلوك الصين حيال تايوان، وقرار الولايات المتحدة بيع غواصات نووية الدفع إلى أستراليا، والخلافات التجارية وانتهاكات حقوق الإنسان خصوصا تلك التي تطال «الأويغور» في شينجيانغ.

والإثنين، أعلنت ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي، أنها ستجري قريبًا محادثات مع نظيرها الصيني. وأجرى بايدن الذي يعرف الرئيس الصيني منذ سنوات، اتصالين هاتفين معه منذ توليه الرئاسة. وجرى الاتصال الثاني الذي استمر 90 دقيقة الشهر الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

والدة مبابي تفجر مفاجأة عن مستقبل نجلها مع «باريس سان جيرمان»
رياضة عالمية
حاكم دبي يرفض مزاعم محكمة بريطانية بشأن تجسسه على هاتف زوجته السابقة عبر ...
دولى
تحليق 150 مقاتلة صينية.. وتايوان تعتبر التوتر مع بكين في أسوأ مستوى منذ 40 عاما
دولى
فحص جديد لحارس منتخب مصر قبل حسم مشاركته أمام ليبيا
رياضة عالمية
كيروش: منتخب ليبيا قوي وسنعمل على استعادة صدارة المجموعة
رياضة عالمية
كليمنتي: سنفعل المستحيل أمام منتخب مصر
رياضة محلية
«هذا المساء» .. دفع دولي لإنجاح الانتخابات رغم العقبات
فيديو
أميركا تكشف عدد قنابلها النووية بعد 4 سنوات من التعتيم
دولى
هل تخطينا «مرحلة الخطر» في مكافحة «كورونا»؟.. منظمة الصحة تجيب
دولى
زوكربيرغ: «فيسبوك» لا يغلّب الربح المالي على السلامة
دولى
الشركة المطورة لبرنامج «بيغاسوس» للتجسس تدعو إلى وضع تنظيمات دولية
دولى
«سلتو» يكشف تفاصيل إصابته وغيابه عن موقعة مصر بتصفيات كأس العالم 2022
رياضة محلية
بليحق: مقترح قانون لدعم المواطن بـ50% من رسوم مبيعات النقد الأجنبي
ليبيا
الكشف عن الشخص الذي تسبب في بقاء كومان مع برشلونة
رياضة عالمية
مبابي يسترجع ذكريات القرد الأليمة ويشرح خلافه مع نيمار في وجود ميسي
رياضة عالمية
«آكي»: اعتقال متهم أثناء عبوره البحر بين مجموعة مهاجرين من ليبيا إلى صقلية
ليبيا
لافروف: يجب سحب جميع القوات الأجنبية من ليبيا على مراحل وبشكل متزامن
ليبيا
216 ألف طفل ضحايا انتهاكات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك بفرنسا منذ 1950
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعديلات جديدة لـ«لاندكروزر 2022»