لقاء افتراضي مرتقب بين بايدن وتشي وسط رغبة صينية لـ«التعاون»

الرئيسان الصيني تشي جينبينغ (يمين) في ماكاو، 18 ديسمبر 2019، والأميركي جو بايدن في واشنطن، 2 يونيو 2021. (أ ف ب)

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره الصيني تشي جينبينغ، يعتزمان عقد لقاء «افتراضي» قبل نهاية السنة الجارية.

وأشار المسؤول في تصريح لصحفيين، طالبًا عدم الكشف عن هويته، إلى «وجود اتفاق مبدئي» على عقد «لقاء ثنائي افتراضي»، مضيفًا أن «الرئيس أعرب عن رغبته برؤية شي وهو أمر لم يحصل منذ سنوات. ونتوقع أن يتمكنا من إجراء اللقاء حتى ولو كان افتراضيا»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأشار المسؤول إلى تقارير صحفية ذكرت أن شي لن يحضر إلى قمة قادة دول مجموعة العشرين المقبلة في روما التي كانت لتشكل فرصة للقاء بين الرئيسين الأميركي والصيني.

وأتى الإعلان عن هذا اللقاء الافتراضي، في حين التقى مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان، في زيوريخ مع كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي. وقال المسؤول الأميركي الكبير إن هذه المباحثات استمرت ست ساعات. ودعا يانغ خلال اللقاء إلى تعاون بين البلدين، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

- مستشار الأمن القومي الأميركي يجتمع مع كبير الدبلوماسيين الصينيين هذا الأسبوع في زيوريخ

ونقلت عنه الوكالة قوله: «عندما تتعاون الصين والولايات المتحدة، سيستفيد البلدان والعالم بأسره، وعندما تكون الصين والولايات المتحدة في مواجهة، فإن الدولتين ستعانيان بشدة، وكذلك العالم»، وأضاف أن بكين «تولي أهمية للتصريحات الإيجابية التي أدلى بها حديثًا الرئيس الأميركي جو بايدن حول العلاقات الصينية-الأميركية».

وتأتي زيارة سوليفان في إطار مواصلة التواصل بين بكين وواشنطن فيما يطالب بايدن بإقامة «حواجز حماية» للتنافس المتزايد بين القوتين.

واشتد التوتر بين البلدين؛ بسبب سلوك الصين حيال تايوان، وقرار الولايات المتحدة بيع غواصات نووية الدفع إلى أستراليا، والخلافات التجارية وانتهاكات حقوق الإنسان خصوصا تلك التي تطال «الأويغور» في شينجيانغ.

والإثنين، أعلنت ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي، أنها ستجري قريبًا محادثات مع نظيرها الصيني. وأجرى بايدن الذي يعرف الرئيس الصيني منذ سنوات، اتصالين هاتفين معه منذ توليه الرئاسة. وجرى الاتصال الثاني الذي استمر 90 دقيقة الشهر الماضي.