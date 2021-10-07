الحمم البركانية تغلق مطار لاس بالماس الإسباني مجددا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 أكتوبر 2021, 11:13 صباحا
زوجان يحتميان من الرماد البركاني في جزيرة لاس بالماس في الكناري، 6 أكتوبر 2021. (أ ف ب)

أُغلق مطار جزيرة لاس بالماس الإسبانية مجددًا صباح الخميس، بسبب حمم منبعثة من بركان كومبري فييخا مستمرة منذ أسبوعين ونصف، كما أعلنت شركة إدارة المطارات الإسبانية لوكالة «فرانس برس».

وقالت ناطقة باسم الشركة إن «المطار لم يعد يعمل في الوقت الراهن»، مضيفة أنه يجب القيام بتنظيف الرماد الذي تجمع على المدرجات قبل التمكُّن من إعادة فتحه.

هذا الإغلاق، الثاني منذ أن بدأ ثوران البركان في 19 سبتمبر «لن يستمر طويلًا على الأرجح»، كما أضافت.

اعتبارا من مساء الأربعاء، حذَّرت شركة الطيران «بينتر» من أنها ستلغي رحلات. وقالت الشركة مساء الأربعاء، في تغريدة، «غدًا، 7 أكتوبر سيتم إلغاء كل رحلاتنا مع لاس بالماس. هذا التعليق سيستمر إلى حين تحسن الأحوال وإلى أن نتمكن من الطيران مجددًا بأمان».

ثم حذت شركة «كناري فلاي» حذوها، مشيرة على «تويتر» أيضًا إلى أنها تعلق بشكل موقت كل رحلاتها من وإلى لاس بالماس.

وخطوط الطيران مع الجزيرة التي كانت توقفت في 25 سبتمبر بسبب تدهور وضع السلامة، كانت استؤنفت بعيد ذلك.

وبدأ ثوران البركان في 19 سبتمبر دون أن يوقع أي قتلى أو إصابات وأدى إلى إجلاء أكثر من ستة آلاف شخص وتسبب بأضرار بالغة في هذه الجزيرة الصغيرة التي تعد 85 ألف نسمة.

حسب آخر الأرقام التي قدمها معهد البراكين في الكناري لوكالة «فرانس برس»، فإن أكثر من ألف مبنى تدمر من جراء الحمم البركانية التي غطت 422 هكتارا من الجزيرة وقد وصلت إلى البحر أيضا.

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