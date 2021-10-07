20 قتيلا وأكثر من 200 جريح جراء زلزال في جنوب باكستان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 أكتوبر 2021, 08:57 صباحا
طريق تضرر بزلزال في ميربور في كشمير الباكستانية، 24 سبتمبر 2019، (ا ف ب)

لقي نحو 20 شخصًا حتفهم، وأصيب أكثر من 200 آخرين بجروح جرّاء زلزال بقوّة 5.7 درجة ضرب إقليم بلوشستان جنوب باكستان، فجر الخميس.

وقال وزير الداخلية في حكومة الإقليم ضياء الله لانغاو لوكالة «فرانس برس» إن «المعلومات التي وردت تفيد بأن 20 شخصًا قتلوا جرّاء الزلزال، بينما أُصيب أكثر من 200 آخرين بجروح، وعمليات الإنقاذ لا تزال جارية».

من جهته، صرح مسؤول كبير في حكومة الإقليم سهيل أنور هاشمي للوكالة بأن العديد من الضحايا قضوا من جرّاء سقوط أسقف أو جدران عليهم، مشيرًا إلى أن من بين القتلى امرأة وستة أطفال، مضيفًا: «سنرسل قريبًا طائرات هليكوبتر إلى المنطقة لدعم عمليات الإغاثة وإخلاء الجرحى».

وفقًا للمركز الأميركي للمسح الجيولوجي فإن الزلزال مركزه يقع على عمق 20 كيلومترًا، وعلى بعد 100 كيلومتر من عاصمة الإقليم كويتا، وقد شعر به سكّان هذه المدينة والعديد من مدن وبلدات الإقليم.

وأكثر المناطق التي تضرّرت من الزلزال هي «هارناي»، المدينة الجبلية التي يصعب على فرق الإغاثة الوصول إليها لعدم وجود طرق معبّدة، كما أن شبكات الكهرباء والهاتف فيها بدائية.

وقال المسؤول في مستشفى هارناي العام، زاهر تارين، للوكالة إن الزلزال أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة، مما اضطر العاملين في المستشفى الذي يعاني أصلًا من ضعف في التجهيزات، إلى العمل في الظلام.

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