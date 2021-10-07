ألمانيا أعادت من سورية ثماني «جهاديات» و23 طفلا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 أكتوبر 2021, 01:01 صباحا
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ليل الأربعاء-الخميس أن بلاده أعادت من شمال سورية ثماني نساء ممّن انضممن إلى صفوف تنظيم «داعش» و23 طفلاً، في أكبر عملية من نوعها تنفذها برلين منذ 2019.

وقال ماس، في بيان، إن «الأطفال ليسوا مسؤولين عن وضعهم. (...) الأمهات سيحاسبن أمام القضاء الجزائي عن الأعمال التي ارتكبنها. عدد كبير منهنّ وُضع في الحبس بعد وصولهنّ إلى ألمانيا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي عام 2014، ذكرت سلطات الأمن الألمانيا أن نحو 550 مواطنًا ألمانيًا انضموا لتنظيم الدولة في العراق وسورية، قُتل منهم 60 شخصًا بعضهم مهاجمون انتحاريون.

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