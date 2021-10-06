«الصحة العالمية» تعتمد أول لقاح للملاريا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 أكتوبر 2021, 10:15 مساء
رضيعة تتلقى لقاح الملاريا الجديد خلال تجارب في مركز للأبحاث غرب كينيا (أ.ب)

أوصت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، بتوزيع أول لقاح ضد الملاريا للأطفال الذين يعيشون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وفي المناطق المعرضة للخطر على نطاق واسع.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان: «هذه لحظة تاريخية. لقاح الملاريا الذي طال انتظاره للأطفال هو تقدم علمي ولصحة الطفل ولمكافحة الملاريا».

وأضاف أن «استخدام هذا اللقاح، بالإضافة إلى الأدوات المتوافرة للوقاية من الملاريا، يمكن أن ينقذ عشرات الآلاف من الأرواح الصغيرة كل عام». ويعمل لقاح «آر تي إس، إس» (RTS,S) ضد طفيلي ينقله البعوض ويعد أكثر الطفيليات فتكًا في العالم، والأكثر انتشارًا في أفريقيا.

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ويعد اللقاح بارقة أمل بالنسبة لأفريقيا حيث تقتل الملاريا أكثر من 260 ألف طفل دون سن الخامسة سنويًّا، لا سيما مع تزايد المخاوف من مقاومة الملاريا للأدوية.

وقال ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا: «على مدى قرون، أرَّقت الملاريا أفريقيا جنوب الصحراء، وتسببت في معاناة هائلة». وأضاف: «لقد علقنا طيلة سنوات أملنا على الحصول على لقاح فعال للملاريا، والآن وللمرة الأولى لدينا لقاح يوصى باستخدامه على نطاق واسع».

ومنذ العام 2019، بدأت ثلاثة بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء هي غانا وكينيا وملاوي في استخدام اللقاح في مناطق مختارة، حيث يكون انتقال الملاريا معتدلًا إلى شديد. وبعد عامين من بدء أول اختبار على أرض الواقع لهذا اللقاح في العالم، أمكن إعطاء 2.3 مليون جرعة منه.

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