حاكم دبي يرفض مزاعم محكمة بريطانية بشأن تجسسه على هاتف زوجته السابقة عبر «بيغاسوس»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 أكتوبر 2021, 07:44 مساء
صورة مركبة تجمع حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، زوجته السابقة الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين. (الإنترنت)

قضت المحكمة العليا في إنجلترا بأن حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أصدر أوامر بالتجسس على هواتف زوجته السابقة الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين، وفريق محاميها في إطار «حملة ترويع وتهديد مستمرة» خلال معركة حضانة أطفالهما.

وقالت المحكمة إن الشيخ محمد استخدم برنامج «بيغاسوس»، الذي تطوره شركة «إن.إس.أو» الإسرائيلية، بغية اختراق هاتف الأميرة هيا، أخت العاهل الأردني الملك عبد الله غير الشقيقة، وهواتف بعض المقربين منها، وفق «رويترز».

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ورفض الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس وزراء الإمارات وحاكم دبي، الأربعاء، ما خلصت إليه محكمة بريطانية من أنه اخترق هاتف زوجته السابقة الأميرة الأردنية وهواتف فريق محاميها.

وقال الشيخ محمد في بيان إنه «دائمًا ما أنكر هذه المزاعم ومستمر في إنكارها»، مضيفًا أن النتائج تستند إلى صورة غير مكتملة».

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