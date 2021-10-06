ألمانيا.. خطوة نحو تشكيل ائتلاف حكومي يجمع «الاشتراكي الديمقراطي» و«الخضر» و«الحر الليبرالي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 أكتوبر 2021, 06:27 مساء
وزير المال الألماني أولاف شولتز وزعيم الاشتراكيين الديمقراطيين. (أ ف ب)

يبدأ الاشتراكيون الديمقراطيون وحزب الخضر والليبراليون في ألمانيا، الخميس، محادثات أولى لمحاولة تشكيل ائتلاف غير مسبوق دون مشاركة المحافظين، رغم أن زعيمهم أرمين لاشيت لم يعترف بعد بهزيمته.

بعد عشرة أيام من الانتخابات التي فاز بها بصعوبة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، تتكثّف المفاوضات في الكواليس في ألمانيا التي لا تزال متأثرة بالشلل الذي شهدته على مدى أشهر بعد الانتخابات التشريعية العام 2017 بسبب المفاوضات التي استمرت لوقت طويل، وفق «فرانس برس».

 تعميق المحادثات 
وأعلن حزب الخضر الذي حلّ ثالثًا في انتخابات 26 سبتمبر، عن رغبته في تعميق المحادثات مع الاشتراكيين الديمقراطيين والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي. وقالت أنالينا بيربوك التي تشارك في رئاسة حزب دعاة حماية البيئة إن «مصلحتنا تكمن في إنجاز الأمور بسرعة».

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من جهته، أوضح روبرت هابيك الذي يشارك بيربوك رئاسة حزب الخضر أن «مناقشات الأسابيع الأخيرة كشفت أن أكبر نقاط الالتقاء في المحتوى في إطار هذا الاقتراح (أي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر) ممكنة خصوصًا في مجال السياسة الاجتماعية». 

لا اتفاق بعد
في أعقاب ذلك، تلقف الليبراليون من الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي اليد الممدودة من حزب الخضر، رغم أنهم لم يخفوا في الأسابيع الأخيرة توجههم نحو تشكيل ائتلاف مع المحافظين.

واقترح الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي على الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر عقد لقاء، الخميس، لبدء محادثات أولى بهدف رسم ملامح حكومة مقبلة «وسطية تقدمية»، بحسب زعيم الليبراليين كريستيان ليندنر.

قبِل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الاقتراح، بهدف استعادة منصب المستشارية للمرة الأولى منذ خروج غيرهارد شرودر العام 2005. وقال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتز، «لقد منحنا المواطنون تفويضًا لتشكيل حكومة معًا»، مرحّبًا بقرار الحزبين.

المحادثات الأولى 
غير أن هذه المحادثات الأولى لا تعني أن ائتلافًا «ثلاثي الألوان» (في إشارة إلى ألوان الأحزاب الثلاثة) سيتشكل بين الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر والليبراليين، وأن أولاف شولتز سيخلف أنغيلا ميركل، التي تتولى منصب المستشار منذ 2005. وقال هابيك أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.

لكن لندنر أشار إلى أن ائتلافًا ثلاثيًا مع الخضر والحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه ميركل، لا يزال أيضًا «خيارًا قابلًا للتطبيق في ما يتعلّق بالمحتوى». وتشكيل ائتلاف مكوّن من ثلاثة أحزاب سيكون سابقة في ألمانيا منذ العام 1950، وبحكم طبيعته أقلّ استقرارًا من تحالف مؤلف من حزبين.

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