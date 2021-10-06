قوات الأمن التونسية تغلق قناة تلفزيونية مقربة من «النهضة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 أكتوبر 2021, 03:22 مساء
تونسيون يرددون شعارات مؤيدة للرئيس قيس سعيد خلال تجمع حاشد في شارع الحبيب بورقيبة. (أ ف ب)

قامت قوات الأمن التونسية، اليوم الأربعاء، بحجز معدات تابعة لقناة تلفزيونية خاصة مقربة من حزب النهضة على أساس أنها تبث «خارج إطار القانون» حسب هيئة الاتصال السمعي البصري.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري النوري اللجمي: «تم اليوم حجز معدّات بث قناة الزيتونة تبعا لقرار صادر عن الهيئة»، مضيفا «قناة الزيتونة تبث بطريقة غير قانونية منذ سنوات ولم تتحصل على إجازة بث لأنها لم تحترم الضوابط القانونية»، بحسب «فرانس برس».

 حزب النهضة
وقال نصر الدين بن حمودة المسؤول بشبكة الزيتونة: «داهمت قوات الأمن مصحوبة بأعضاء من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مقر شركة شبكة الزيتونة التي تنتج برامج لصالح قناة الزيتونة وغيرها من القنوات وقاموا بتشميع وحجز المعدات في الشركة».

وقناة الزيتونة مقرّبة من حزب النهضة وموالية له حسب سياسيين. وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي إن «قرار الحجز صدر منذ شهر في حق قناة الزيتونة وقنوات أخرى لم تمتثل بوقف البث لذلك صدر قرار تنفيذ الحجز».

قناة الزيتونة 
بدأت قناة الزيتونة البث منذ العام 2012 وفي العام 2015 تم حجز معدات بثها، لكنها واصلت البث، حسب السنوسي. وأوضح السنوسي أن الهيئة «أصدرت في عديد المرات قرارات بحجز وغلق قناة الزيتونة لكنها مدعومة من أطراف سياسة» ما حال دون تنفيذ القرارات.

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وأوقفت قوات الأمن التونسية الأحد مقدم البرامج في قناة الزيتونة عامر عياد والنائب في البرلمان المجمّد عبد اللطيف العلوي بعدما انتقدا خلال حلقة تلفزيونية الرئيس قيس سعيّد بشدة. والثلاثاء، تم إطلاق سراح العلوي من قبل القضاء ويبقى على ذمة التحقيق في حين أودع عياد السجن، وفقا لمحاميهما سمير بن عمر.

إثر قرار الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو الماضي بتعليق أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد، تم إغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية في تونس من دون إعلان أسباب القرار.

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