هل تخطينا «مرحلة الخطر» في مكافحة «كورونا»؟.. منظمة الصحة تجيب

لافتة تدعو إلى تقديم شهادات التلقيح في مهرجان لولابالوزا في شيكاغو، 29 يوليو 2021. (أ ف ب)

حذرت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية من أن العالم «لم يتخط مرحلة الخطر» في التصدي لجائحة «كوفيد-19»، رغم اعتقاد كثر أن الأمر شارف على الانتهاء.



وقالت المسؤولة التقنية في منظمة الصحة العالمية عن مكافحة «كوفيد-19» ماريا فان كيركوف، إن 3.1 ملايين إصابة جديدة مثبتة تم إبلاغ منظمة الصحة بها الأسبوع الماضي، و54 ألف وفاة إضافية، علما بأن الأرقام يمكن أن تكون أعلى بكثير، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».



وأضافت فان كيركوف خلال مؤتمر مباشر عبر قنوات منظمة الصحة العالمية على وسائل التواصل الاجتماعي: «الوضع لا يزال ديناميكيا للغاية. إنه ديناميكي لأننا لسنا مسيطرين على الفيروس»، وتابعت: «لم نتخط مرحلة الخطر. لا نزال إلى حد بعيد في وسط هذه الجائحة. لكن أين تحديدا (...) نحن لسنا متأكدين بعد، لأننا بصراحة لا نستخدم ما لدينا حاليا من وسائل لكي تجعلنا قريبين من النهاية».



واستكملت: «ما يصعب علي فهمه هو أن وحدات العناية المشددة والمستشفيات في بعض المدن مليئة والناس يموتون، رغم ذلك الناس في الشوارع يتصرفون وكان الأمر انتهى تماما»، وشددت على أن «كوفيد-19» لن يُقضى عليه والسبب في ذلك الطريقة التي تعامل فيها العالم مع الأزمة.

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وتسبب فيروس «كورونا» في وفاة ما لا يقل 4 ملايين و805 آلاف و49 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة «فرانس برس» استنادا إلى مصادر رسمية الثلاثاء.



وقالت فان كيركوف إن المتوفين أخيرا من جراء فيروس «كورونا» هم بغالبيتهم غير ملقحين، وانتقدت «المعلومات المغلوطة والمضللة حول كوفيد-19 التي يتم تداولها على الإنترنت»، وأكدت أن هذه المعلومات «تؤدي إلى وفيات. لا مجال لتنميق الأمر».



ولفتت المسؤولة التقنية عن مكافحة «كوفيد-19» إلى أن منظمة الصحة العالمية تجري مناقشات حول ما سيكون عليه وضع الجائحة في فترة الثلاثة أشهر إلى الـ 18 شهرا المقبلة، وتوقعت السيطرة على «كوفيد-19» في نهاية المطاف.



وقالت: «لكن ستبقى هناك جيوب من الأفراد غير الملقحين، إما لعدم توفر اللقاح لهم أو لرفضهم التلقيح أو لتعذر تلقيهم اللقاح»، محذرة من تجدد التفشي، وشددت على أن «الفيروس لن يقضى عليه، وسيبقى موجودا». وأوضحت «خسرنا منذ المراحل الأولى إمكان القضاء على هذا الفيروس على الصعيد العالمي»، وأرجعت السبب في ذلك إلى «أننا لم نتصدَ لهذا الفيروس على الصعيد العالمي بأقوى ما أمكننا».