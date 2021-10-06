إنقاذ 39 مهاجرا في المياه المالطية

السفينة الشراعية «نادر» التابعة لمنظمة «Resqship». (آكي)

أعلنت منظمة إنسانية إنقاذ السفينة الشراعية «نادر» التابعة لمنظمة «Resqship» قاربًا صغيرًا يحمل على متنه 39 مهاجرًا في منطقة البحث والإنقاذ المالطية.



وذكرت المنظمة أن من بين المهاجرين طفل أيضًا وامرأة أصيبت بحالة إغماء، وفق وكالة الأنباء «آكي».

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وحسب تقارير منظمة ألمانية غير حكومية، فقد «رفضت مالطا التدخل على الرغم من نداءات الاستغاثة المتكررة».



وكتبت المنظمة على «تويتر»: «بسبب العواصف المتزايدة الشدة، كان الوضع خطيرًا للغاية بالنسبة لمن كانوا على متن القارب الخشبي»، وأشارت إلى «نقل جميع المهاجرين على متن السفينة نادر».



ودعت إلى «إجلاء فوري للأشخاص على متن سفينة أكبر وتخصيص ميناء إنزال لهم»، موضحة أن «نادر ليست سفينة إنقاذ، بل يمكنها تقديم الإسعافات الأولية فقط».