ماكرون يستقبل بلينكن للمساهمة في «ترميم الثقة» بين فرنسا والولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 أكتوبر 2021, 01:54 مساء
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (الإنترنت)

استقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في لقاء يهدف إلى «المساهمة في ترميم الثقة بين فرنسا والولايات المتحدة»،  بعد أزمة الغواصات، بحسب ما أعلن قصر الإليزيه، في حين لم يكن الاجتماع مدرجا على جدول زيارة المسؤول الأميركي.

وقال مسؤول أميركي كبير للصحفيين إن هناك «توافقا مشتركا على أن لدينا الآن فرصة لتعميق وتعزيز التعاون» بين البلدين الحليفين «لكن ما زال يتعين القيام بالكثير من العمل الشاق من أجل التوصل إلى القرارات الملموسة»، التي ستطرح على ماكرون والرئيس الأميركي جو بايدن خلال لقائهما المرتقب في نهاية أكتوبر.

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