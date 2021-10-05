مقتل 14 عسكريا في هجوم شمال بوركينا فاسو

مروحية للجيش البوركيني تحلّق فوق مخيم غوديبو للاجئين في شمال البلاد في اليوم العالمي للاجئين، 21 يونيو 2021. (أ ف ب)

أعلنت وزارة الدفاع في بوركينا فاسو مقتل 14 من عسكرييها في هجوم استهدف مفرزتهم في شمال البلاد صباح الإثنين.



وأفادت حصيلة سابقة بمقتل تسعة عسكريين على الأقل في الهجوم. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن وزير الدفاع الجنرال بارتيليمي سيمبوري، قوله في بيان إن «مفرزة ييرغو العسكرية» في المنطقة الوسطى-الشمالية «استهدفها هجوم إرهابي» فجر الإثنين «قرابة الساعة الخامسة» (بالتوقيتين المحلي والعالمي).



وأضاف أن الهجوم أسفر عن «سقوط 14 عسكريا خلال القتال، في حين تم إخلاء سبعة جرحى»، وأكد أنه خلال عملية التصدي للهجوم «تم تحييد عديد الإرهابيين»، دون أن يحدد عددهم.



وأوضح البيان أنه «في مواجهة المهاجمين الذين أتوا بأعداد كبيرة ومدججين بالأسلحة، برهن العسكريون عن روح قتالية كبيرة من خلال مواجهتهم برد قوي»، وأضاف أن الجيش «شن على الفور هجوما بريا وجويا مضادا لتحييد المهاجمين».



من جهته قال مصدر أمني إن «الحصيلة المادية هائلة أيضا »، مشيرا إلى أن «بعض المعدات أُحرق» و«البعض الآخر أخذه المهاجمون». وأعلن مصدر حكومي أن «عمليات التمشيط جارية مع تعزيزات نُشرت في المنطقة».

- مقتل 5 عسكريين بانفجار عبوة ناسفة في بوركينا فاسو

وتشهد بوركينا فاسو منذ العام 2015 هجمات «إرهابية» متكررة ودامية، تُنفذ غالبا في منطقتي الشمال والشرق القريبتين من مالي والنيجر. وتقع هجمات في بعض الأحيان في الجنوب كما حصل السبت، عندما قُتل جنديان في انفجار عبوة يدوية الصنع في لارابان في منطقة كاسكاد بجنوب غرب البلاد قرب الحدود مع ساحل العاج.

وقُتل الأربعاء الماضي، خمسة جنود كانوا يقومون بدورية في شمال البلاد في انفجار لغم، حسب رئاسة أركان الجيوش.

وامتد تمرد «إرهابي» في مالي المجاورة إلى بوركينا فاسو العام 2015. وأدت هذه الهجمات التي تترافق مع كمائن وتُنسب إلى جماعات «متطرفة» مرتبطة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة»، إلى مقتل نحو ألفي شخص وأرغمت أكثر من 1.4 ميون شخص على الفرار من منازلهم، حسب الأرقام الرسمية.