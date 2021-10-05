اعتذار وتوضيح من «فيسبوك» بعد تعطل خدماته

شعار فيسبوك، 25 مارس 2020، (ا ف ب)

أعلن «فيسبوك»، ليل الإثنين، أنّ العطل الضخم الذي طال موقع التواصل الاجتماعي الأول في العالم وتطبيقات «إنستغرام» و«واتساب» و«مسنجر» التابعة له واستمرّ زهاء سبع ساعات لم يتمكّن خلالها قسم كبير من المستخدمين حول العالم من التواصل عبر هذه المنصّات ناجم عن «تغيير خاطئ في إعدادات» الخوادم.

وقال عملاق التواصل الاجتماعي في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إنّ «الأشخاص والشركات في جميع أنحاء العالم يعتمدون علينا للبقاء على اتّصال ببعضهم البعض»، مضيفا: «نتقدّم بالاعتذار لأولئك الذين تأثروا» بانقطاع خدمات «فيسبوك» والمنصّات التابعة له والذين يحتمل أن يكون عددهم قد بلغ، وفقا لخبراء في مجال الأمن السيبراني، مليارات الأشخاص.