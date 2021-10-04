منصات «فيسبوك» و«واتس آب» و«إنستغرام» توجه رسائل لملايين المستخدمين حول العالم بعد العطل المفاجئ

منصات التواصل الاجتماعي. (الإنترنت)

وجهت منصات التواصل الاجتماعي، رسائل إلى مستخدميها بعدما شهدت خدمات «فيسبوك» و«واتس آب» و«إنستغرام» عطلًا مفاجئًا، حيث تعذر على المستخدمين الاتصال مع البرامج، وفق ما أظهر موقع متخصص.

وغردت شركة «فيسبوك» عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، معتذرة عن العطل العالمي الذي أصاب المنصة الأكثر شهرة في العالم. وكتب حساب الشركة في تغريدته: «نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى حساباتهم... نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن»، وتابع: «نعتذر عن أي إزعاج».

«واتس آب»

بينما طالبت شركة «واتس آب» المستخدمين بالصبر حتى حل المشكلة التي يواجهها التطبيق. وقالت الشركة في تغريدة لها على «تويتر»: ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات مع واتس آب في الوقت الحالي». وأضافت الشركة: «نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها، وسنرسل تحديثًا هنا في أقرب وقت ممكن.. شكرًا لصبرك!».

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وأعلنت شركة «واتساب»، في بيان في فبراير 2020، أن عدد مستخديمها بلغ مليارين، مرتفعًا من الـ1.5 مليار مستخدم الذي سجلته الشركة بحلول العام 2017.

إنستغرام

وقال موقع «إنستغرام» إنه يمر بأوقات صعبة، داعيًا المستخدمين إلى الصبر. ووجه موقع تداول الصور الشهير رسالته عبر منصة «تويتر»، وجاء فيها إنه والمستخدمين «يواجهون بعض الوقت الصعب في الوقت الحالي»، موجهًا حديثه إلى المستخدمين: «قد تواجه مشكلات في الاستخدام. تحمل معنا».

ويزيد عدد مستخدمي «إنستغرام» في العالم على مليار مستخدم، بينهم 500 مليون مستخدم نشط يوميًّا، وأكثر من 200 مليون حساب أعمال تمثل علامات تجارية ومشروعات مختلفة.

وتعرض موقع «فيسبوك» وعدد من المواقع التابعة له لعطل فني، مساء اليوم الإثنين، دون كشف السبب وراء هذا العطل حتى الآن. وشملت الأعطال منصات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«فيسبوك ماسنجر» و«واتس آب». وأشار موقع «داون ديتيكتور»، المتخصص في تتبع أعطال المواقع، إلى توقف الخدمة بمنصات «فيسبوك» و«واتس آب» و«إنستجرام».