«طالبان» تعلن تدمير خلية لتنظيم «داعش» وقتل جميع عناصرها

مقاتلو طالبان بدورية في أحد أحياء كابل بحثا عن رجل متهم في حادث طعن، أفغانستان. (الإنترنت)

أعلنت حركة «طالبان» الأفغانية، الإثنين، إنها دمرت خلية تابعة لتنظيم «داعش» في العاصمة الأفغانية، بعد ساعات من هجوم على مسجد يشتبه في أن التنظيم وراءه أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وسيطرت طالبان على كابل قبل سبعة أسابيع وشكلت حكومة أفغانية موقتة، لكنها ما زالت تواجه هجمات من الفرع الإقليمي لتنظيم «داعش»، بحسب موقع «يورو نيوز».

تدمير مركز لـ«داعش»

وقال الناطق باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن مقاتلين نفذوا العملية في شمال كابل مساء الأحد. وأضاف على تويتر: «نتيجة للعملية التي كانت حاسمة وناجحة، تم تدمير مركز تنظيم الدولة الإسلامية بالكامل وقتل جميع العناصر فيه».

وسمع شهود انفجارات وإطلاق نار في العاصمة وقت العملية، وأظهرت صور نشرت على الشبكات الاجتماعية انفجارًا كبيرًا وحريقًا في المكان. وقال عبد الرحمن وهو أحد سكان كابل إن «عددا كبيرا» من القوات الخاصة في طالبان هاجمت ما لا يقل عن ثلاثة منازل في حيه.

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وأضاف أن «القتال استمر لساعات»، مشيرا إلى أن أصوات الأسلحة أبقته مستيقظا طوال الليل، موضحًا: «قالوا إنهم كانوا يلاحقون مقاتلي داعش (تنظيم الدولة الإسلامية) في المنطقة».

وتابع: «لا أعرف عدد القتلى أو الموقوفين لكن القتال كان عنيفا».

استهداف مسجد

وجاء رد طالبان بعد ساعات من هجوم دامٍ استهدف صلاة كانت مقامة في مسجد عيد كا من أجل والدة الناطق باسم طالبان، التي توفيت الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول في لجنة ثقافية حكومية، طلب عدم كشف اسمه، إن خمسة أشخاص قتلوا وجرح 11، مضيفا أن الضحايا من المدنيين ومن طالبان. وأوضح «أوقفنا أيضا ثلاثة أشخاص على صلة بالهجوم». وبحسب المسؤول، كانت العبوة موضوعة عند مدخل المسجد وفجّرت فيما كان المصلّون يغادرون بعد تقديم واجب العزاء لمجاهد وعائلته.

وصرح مجاهد بأن التحقيق ما زال جاريا لكن «المعلومات الأولية تشير إلى أن جماعات مرتبطة بداعش ربما نفذت الهجوم». وأعلن «تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان» مسؤوليته عن بعض أكثر الهجمات دموية التي وقعت في السنوات الأخيرة في أفغانستان.