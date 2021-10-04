«البنتاغون» يحقق في فرضية وجود تهديد أمني وراء توقف منصات التواصل الاجتماعي

شعار وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة الدفاع الأميركية إنها تحقق حاليًا في فرضية وجود تهديد أمني وراء توقف منصات التواصل الاجتماعي في العالم.

وأفادت فضائية «إسكاي نيوز عربية»، نقلًا عن الـ«بنتاغون»، تأكيده أنه يتم النظر حاليًا في ما إذا كان هناك أي تهديد أمني وراء توقف عمل منصات التواصل الاجتماعي في العالم.

وأبلغ عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، في نحو الساعة 16:44 بتوقيت غرينتش، عن تعطل عدد من المنصات بينها «فيسبوك» وتطبيقا «إنستغرام» و«واتس آب».

- عطل مفاجئ لمنصات «فيسبوك» و«واتس آب» و«إنستغرام»

ثم أبلغ مستخدمون عن تعطل في منصات أخرى مثل «تيك توك»، وكذلك قالت تقارير إعلامية إن مجموعة من البلاغات وردت داخل الولايات المتحدة الأميركية عن تعطل إحدى شبكات المحمول، إضافة إلى موقعي «أمازون» و«غوغل».

وأكدت التقارير أن الأعطال طالت شبكة «تي موبايل» للاتصالات، ووردت بلاغات عديدة منها.