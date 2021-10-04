بايدن يندد بموقف الجمهوريين «المتهور والخطير» في الخلاف حول سقف الدين الأميركي

الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)

ندد الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، بموقف الجمهوريين «المتهور والخطير» في الخلاف في الكونغرس حول رفع سقف الدين الذي قد يتسبب بتعثر أكبر قوة اقتصادية في العالم عن سداد استحقاقاتها.

وندد بايدن بـ«قلة مسؤولية» الجمهوريين، معلنًا أن عرقلتهم تهدد بـ«دفع اقتصادنا في الهوة» مع اقتراب استحقاق 18 أكتوبر لتسوية الخلاف، وفق «فرانس برس» .

وأعلن الرئيس الأميركي أنه لا يمكنه أن يضمن أن الولايات المتحدة ستتفادى التخلف عن سداد استحقاقاتها في ظل الخلاف الشديد بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس حول رفع سقف الدين.

وقال ردًّا على سؤال بهذا الصدد: «لا، لا يمكنني ذلك. الأمر يعود لميتش ماكونيل»، رئيس الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، الذي يقود المعارضة لرفع أو تعليق سقف الدين السيادي.