قوات الأمن السودانية تشتبك مع خلية إرهابية مرتبطة بـ«داعش» في الخرطوم

عناصر تابعة للجيش السوداني. (الإنترنت)

ذكر التلفزيون الرسمي وشهود أن قوات الأمن السودانية اشتبكت مع مسلحين في جنوب العاصمة الخرطوم، يوم الإثنين، بعد أيام من تنفيذ مداهمة ضد ما وصفه مسؤولون بأنه خلية مرتبطة بتنظيم «داعش» في ذات المنطقة.

وقال شهود في حي جبرة إنهم شاهدوا قوات الأمن تتبادل إطلاق النار مع مجموعة داخل بناية سكنية، كما أغلقت القوات الطريق الرئيسي في المنطقة. ووصف التلفزيون الرسمي تلك المجموعة بأنها خلية إرهابية، بحسب «رويترز».

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والثلاثاء الماضي، قالت المخابرات العامة السودانية في بيان إن خمسة أفراد من قوة أمنية تابعة لها قتلوا وأصيب سادس في اشتباك أثناء مداهمة استهدفت خلية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في الخرطوم، وتمكنت القوات وقتها وفقًا للبيان من اعتقال 11 مشتبهًا به من جنسيات مختلفة.

وأشار البيان إلى أن أربعة أجانب من تلك المجموعة تمكنوا من الفرار وقوات الأمن تطاردهم بعد المداهمة التي شملت أماكن في جبرة ومناطق أخرى بالعاصمة. ومثل تلك الأحداث التي يشتبه في تورط مسلحين متشددين فيها نادرة نسبيا في السودان رغم أن البلاد كانت في فترة من الفترات ملاذا لجماعات مسلحة.