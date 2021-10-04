فرانس برس: إيران تتطلع لاستئناف المفاوضات النووية قبل مطلع نوفمبر

جولة محادثات حول النووي الإيراني في فيينا. 1 مايو 2021 . (أ ف ب)

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن إيران «تتطلع لاستئناف المفاوضات النووية» مع القوى العظمى قبل مطلع نوفمبر.

وقد توقفت المفاوضات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني في يونيو الماضي، وفقًا لوكالة «فرانس برس».