رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا يعلن تشكيلة حكومته

الرئيس الجديد للحكومة اليابانية فوميو كيشيدا. (الإنترنت)

كشف رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا، اليوم الإثنين، تشكيلته الحكومية التي مزجت بين شخصيات جديدة وأخرى من الحرس القديم، بعدما صوّت النواب لصالح توليه مقاليد حكم ثالث أكبر قوة اقتصادية في العالم، وفق وكالة «فرانس برس».

وفاز كيشيدا، سليل عائلة هيروشيما المعروفة في عالم السياسة، على تارو كونو الذي كان مسؤولا عن حملة التطعيم في البلاد، كزعيم للحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم الأسبوع الماضي.وفاز بسهولة في التصويت الإثنين في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الحزب الليبرالي الديمقراطي. وانحنى كيشيدا أمام النواب بعد التصويت، لكنه لم يدلِ بتصريحات فورا.

إلا أنه سبق أن أكد للصحفيين أنه مستعد لتولي المنصب. وقال: «أعتقد أنها ستكون بداية جديدة بالمعنى الحقيقي للكلمة. أريد أن أتعامل مع التحديات بعزيمة قوية وعزم ثابت لمواجهة المستقبل». ويرى كثر في كيشيدا خيارًا آمنًا، إذ يحظى بدعم من فصيله ضمن الحزب الحاكم ولا يتوقع أن يبتعد كثيرًا عن سياسات الحكومة الحالية.

وجاء انتخابه بعدما أعلن رئيس الوزراء الأسبق يوشيهيدي سوغا الذي قدّم استقالته صباح الإثنين، أنه لن يترشّح لزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي بعد تمضيته عاما في السلطة. وبعد وقت قصير من جلسة التصويت، كشف كيشيدا تشكيلته الوزارية التي شملت أكثر من عشرة وجوه جديدة رغم إبقاء الحقائب الأهم في أيدي وزراء الحكومة السابقة ذاتهم.

وسيحافظ وزيرا الخارجية توشيميتسو موتيغي والدفاع نوبيو كيشي على منصبيهما. يذكر أن موتيغي سياسي مخضرم درس في هارفارد وقاد مفاوضات أدت إلى إبرام اتفاقات تجارية رئيسية، فيما كيشي شقيق رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.

وجوه جديدة في الحكومة اليابانية

أما وزارة المال فسيتولاها شونيتشي سوزوكي الذي سيحل مكان صهره تارو آسو. ويعد سوزوكي (68 عاماً) سياسيًا مخضرمًا أيضًا ونجل رئيس وزراء سابق. وسبق أن تقلّد منصاب حكومية إذ كان وزير الأولمبياد ووزير البيئة.

وتضم الحكومة ثلاث نساء من بينهن سايكو نودا، منافسة كيشيدا سابقًا على قيادة الحزب والتي أصبحت الوزيرة المعنية التعامل مع مسألة تراجع معدل الولادات في اليابان. كما تولّت امرأتان منصبي وزير التطعيم ووزير القطاع الرقمي، فيما كانت هذه المرة الأولى التي يتولى فيها عدد من الشخصيات التي تم تعيينها مناصب وزارية.

وكتب خبير الاقتصاد لدى «إس إم بي سي» جونيتشي ماكينو في مذكرة أن «حكومة كيشيدا تهدف إلى التوازن فيما تولي اهتماما لمجموعات رئيسية والنواب الأصغر سنًا ودول الجوار». وأضاف: «إنها تشكيلة حكومية تعكس شخصية كيشيدا الذي يعمل جاهدا لعدم خلق أعداء».

كما كافأ كيشيدا أولئك الذين ساندوه في المعركة للوصول إلى المنصب، بمن فيهم خصمته السابقة ساناي تاكايتشي التي دعمته في الجولة الثانية من الانتخابات في وجه كونو. وتم تعيينها مسؤولة عن سياسات الحزب الحاكم.

أما كونو، فبات رئيس الاتصالات في الحزب، ما يعد خطوة إلى الوراء بالنسبة إليه بعدما كان مسؤولاً عن إطلاق اللقاحات وتولى في الماضي منصبي الخارجية والدفاع.

الانتخابات العامة اليابانية

ويواجه رئيس الوزراء الجديد سلسلة تحديات تبدأ من إدارة التعافي الاقتصادي بعد كوفيد إلى مواجهة التهديدات العسكرية من الصين وكوريا الشمالية. كما سيقود حزبه في الانتخابات العامة التي ذكرت وسائل إعلام محلية الإثنين أنه يتوقع أن تنظم في 31 أكتوبر، أي قبل موعدها المرتقب ببضعة أسابيع. ويتوقع كثيرون أن يحافظ الحزب الحاكم وائتلافه على السلطة، لكنه قد يخسر بعض المقاعد نتيجة عدم الرضا شعبيًا عن استجابة الحكومة لكوفيد.

وتراجعت نسب التأييد لحكومة سوغا فيما كانت تحاول التعامل مع موجات إصابات بكوفيد، بما في ذلك ارتفاع قياسي في عدد الإصابات خلال الصيف عندما نظّمت دورة الألعاب الأولمبية.وشددت حملة كيشيدا الانتخابية على خططه لتصحيح أخطاء الحكومة في ما يتعلق بالوباء، بما في ذلك تعهّده إطلاق خطة لتحفيز الاقتصاد. وشهدت معظم مناطق اليابان إجراءات طارئة لمواجهة الفيروس معظم العام، لترفع القيود أخيرًا الأسبوع الماضي مع تراجع عدد الإصابات الجديدة.

وبات 60% من السكان حاليا ملقّحين، لكن تسري مخاوف من احتمال ضغط موجة إصابات جديدة على المنظومة الصحية للبلاد.