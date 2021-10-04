اختيار فوميو كيشيدا رئيسا لوزراء اليابان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 أكتوبر 2021, 08:25 صباحا
فوميو كيشيدا في طوكيو، 29 سبتمبر 2021، (ا ف ب)

وافق البرلمان الياباني، الإثنين، على تولي فوميو كيشيدا، رئاسة الوزراء، فيما ينتظر أن يعلن الأخير حكومة ستضم شخصيات جديدة وأخرى ستبقى في مناصبها.

وفاز كيشيدا، سليل عائلة هيروشيما المعروفة في عالم السياسة، على تارو كونو الذي كان مسؤولاً عن حملة التطعيم في البلاد، كزعيم للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الأسبوع الماضي، حسب وكالة «فرانس برس».

وحسم بسهولة التصويت الذي يهيمن عليه الحزب الليبرالي الديمقراطي، إذ حصل على 311 صوتًا مقابل 124 لزعيم المعارضة يوكيو إدانو.

وقال رئيس المجلس تامادوري أوشيما بعد التصويت «يعلن هذا المجلس السيد فوميو كيشيدا رئيسًا للوزراء».

انحنى كيشيدا بدوره أمام النواب بعد التصويت، لكنه لم يدل بتصريحات فورًا، إلا أنه سبق أن أكد للصحفيين أنه مستعد لتولي المنصب. وقال: «أعتقد أنها ستكون بداية جديدة بالمعنى الحقيقي للكلمة، أريد أن أتعامل مع التحديات بعزيمة قوية وعزم ثابت لمواجهة المستقبل».

ويرى كثر في كيشيدا خيارًا آمنًا، إذ يحظى بدعم من فصيله ضمن الحزب الحاكم ولا يتوقع أن يبتعد كثيرًا عن سياسات الحكومة الحالية.

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