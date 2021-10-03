واشنطن: توجيه الاتهام رسميا لكندي من أصل سعودي بانتمائه لخلية دعائية لـ«داعش»

أحد عناصر داعش يرفع علم التنظيم. (أرشيفية: الإنترنت)

اتهم القضاء الأميركي مواطنًا كنديًّا من أصل سعودي، وُصف بأنه طرف رئيسي في العمل الدعائي لتنظيم «داعش»، إذ يرافق صوته تسجيلات الفيديو الخاصة بالتنظيم الإرهابي، رسميًّا في الولايات المتحدة، حيث جرى نقله سرًّا بعد أسره في سورية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأسرت قوات سورية الديموقراطية «قسد» التحالف الذي يهيمن عليه الأكراد وتدعمه واشنطن في تصديه للتنظيم، محمد خليفة (38 عامًا) في يناير 2019.

خلية دعائية لتنظيم «داعش»

وأعلنت وزارة العدل الأميركية، في بيان، أنه جرى تسليمه «أخيرًا» إلى مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي» واتهمه القضاء الفدرالي الأميركي في ولاية فرجينيا بالتعاون مع عصابة إرهابية تسببت بالموت، وانتمائه لخلية دعائية لتنظيم «داعش»، وقد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة، وذكرت وسائل إعلام كندية أن القضاء الكندي أيضًا يريد توجيه الاتهام له.

وتفيد لائحة الاتهام الأميركية، التي نشرت السبت، بأن المقاتل غادر كندا في 2013 للانضمام إلى تنظيم «داعش» في سورية، وقد تقدم بسرعة في قيادة «الخلافة» التي أعلنها التنظيم من 2014 إلى 2019 على مناطق تمتد بين العراق وسورية.

ومنذ 2014، أصبح «عضوًا أساسيًّا» في الخلية الدعائية لتنظيم «داعش»، خصوصًا بسبب إتقانه اللغتين الإنجليزية والعربية، وهذه الخلية هي مصدر مقاطع فيديو لعمليات إعدام رهائن أجانب، بما في ذلك الصحفيان الأميركيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف، اللذان قتلا بقطع الرأس في 2014، وفي تبادل رسائل إلكترونية استندت إليها لائحة الاتهام يبرر محمد خليفة جرائم القتل هذه.

وأوردت لائحة الاتهام أن المتطرف المولود في السعودية كان «الصوت» الناطق بالإنجليزية للكثير من تسجيلات الفيديو الدعائية «العنيفة إلى أقصى حد» للتنظيم، بما في ذلك تسجيلا فيديو بعنوان «لهب الحرب» يعود الأول إلى 2014 والثاني إلى 2017.

وقالت النيابة إن التسجيلين هما «أهم مقاطع الفيديو الإرهابية» للجماعة المتطرفة، وهو أيضًا الراوي المفترض في «تسجيلات فيديو للتجنيد» تتخللها صور لهجمات التنظيم في فرنسا وبلجيكا، من أجل تشجيع جهاديين آخرين على التحرك.

وقال أحد المدعين الفدراليين في ولاية فرجينيا، راج باريك، في بيان وزارة العدل، إن محمد خليفة لم يكتفِ بالقتال في صفوف تنظيم «داعش» في ساحة المعركة في سورية، بل كان أيضًا «الصوت الذي يقف وراء أعمال العنف».

وأضاف أن «خليفة روَّج للتنظيم الإرهابي ودفع جهود التجنيد العالمية قدمًا ووسَّع نطاق جمهور تسجيلات الفيديو التي تمجد القتل البشع لتنظيم داعش ووحشيته العشوائية».

وتفيد لائحة الاتهام بأن «هدفه الأساسي» كان «حث المتعاطفين مع تنظيم داعش على السفر إلى المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم للانضمام إليه وتنفيذ هجمات في الغرب، بما في ذلك في الولايات المتحدة باسم التنظيم».

وفي مقابلة أجرتها قناة «سي بي سي» الكندية في 2019 من سجنه في سورية، لم يبدِ محمد خليفة الملقب بـ«أبي رضوان الكندي» أي ندم على أفعاله. وقال إنه يريد العودة إلى كندا مع زوجته وأطفالهما الثلاثة لكن شرط عدم محاكمته هناك.

والتنظيم الذي تعتبره السلطات الأميركية «منظمة إرهابية» مسؤول عن موجة من الهجمات التي سقط فيها قتلى في دول غربية، لا سيما في فرنسا في 2015 و2016.

وأدى ظهوره إلى تدخل تحالف عسكري دولي بقيادة واشنطن نجح في دحر تنظيم «داعش» وإن كان التنظيم موجودًا الآن في عديد البلدان، خاصة في أفريقيا وآسيا، ما زال يشكل تهديدًا في نظر أجهزة الاستخبارات الأميركية والأوروبية، وهذه أول لائحة اتهام معروفة لمقاتل أجنبي في التنظيم في الولايات المتحدة منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى البيت الأبيض.

وينظر القضاء الأميركي حاليًا في قضية عضوين في تنظيم «داعش» يطلقان على نفسيهما اسم «البيتلز» وهما أليكساندا كوتي والشافعي الشيخ، بعد نقلهما إلى الولايات المتحدة من العراق قبل نحو عام.

وأقرت أليكساندا كوتي وهي مواطنة بريطانية سابقة جُردت من جنسيتها، في أوائل سبتمبر، بالتواطؤ في عمليات خطف وقتل رهائن غربيين بينهم جيمس فولي وستيفن سوتلوف، وكذلك عاملا الإغاثة الأميركيين بيتر كاسيغ وكايلا مولر.