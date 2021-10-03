تمديد فترة حظر التجول في وسط أفريقيا الوسطى بعد هجوم شنه متمردون

جنود من جيش جمهورية أفريقيا الوسطى, (الإنترنت)

مددت سلطات أفريقيا الوسطى، حظر التجول المفروض على مدينة بامباري، الواقعة على بعد 380 كيلومترًا شمال شرق بانغي، بعد هجمات شنها متمردون على جنود، وفق ما أفاد نائب قائد شرطة المنطقة ساتورنين نيكيس غريبانديت، لوكالة «فرانس برس» السبت.

وتشهد جمهورية أفريقيا الوسطى، التي تحتل المرتبة الثانية بين الدول الأقل تطورًا في العالم، منذ 2013 أزمة سياسية عسكرية خطيرة، خفت حدتها منذ 2018، رغم عدم سيطرة السلطة المركزية على أجزاء كاملة من أراضيها.

وفي بامباري (وسط) رابع أكبر مدن البلاد، وبعد «اجتماع أمني»، مددت السلطات حظر التجول الذي كان ساريًا، أربع ساعات ليبدأ بذلك من الساعة 18.00، بدلًا عن 22.00، إلى الساعة الخامسة صباحا، كما أوضح غريبانديت.

ويأتي القرار بعد مقتل جنديين في جيش أفريقيا الوسطى، أخيرًا «على أيدي متمردي» «تحالف الوطنيين من أجل التغيير»، إحدى أبرز المجموعات المسلحة في شرق البلاد، بحسب نائب رئيس الشرطة، الذي أوضح أن «هذه الإجراءات احترازية».

وفي 17 ديسمبر الماضي، توحدت أقوى ست مجموعات مسلحة تسيطر على ثلثي جمهورية أفريقيا الوسطى، التي تشهد حربًا أهلية منذ ثماني سنوات، وأعلنت في 19 من الشهر نفسه، قبل ثمانية أيام من الانتخابات الرئاسية والتشريعية، هجومًا بهدف منع إعادة انتخاب الرئيس فوستان أرشانغ تواديرا.

لكنهم واجهوا قوات تفوقهم عدة وعتادًا ومجهزة بشكل كبير تتمثل بجيش أفريقيا الوسطى، وقوة الأمم المتحدة المنتشرة منذ 2014 وتضم نحو 12 ألف جندي، ومئات الجنود الروانديين الذين أرسلتهم كيغالي، وقوات شبه عسكرية روسية، جاءت بقرار من موسكو في بداية هجوم المتمردين لإنقاذ تواديرا.

وأقرت جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمعة، بجزء من الاتهامات التي وجهتها الأمم المتحدة إليها في مارس، خصوصًا بشأن جرائم وأعمال تعذيب ارتكب معظمها «متمردون»، وكذلك جنود وسط أفريقيين وحلفاؤهم من «المدربين الروس».