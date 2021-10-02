تطورات انتشار «كوفيد» في العالم: وفاة 700 ألف شخص في أميركا.. و12 ألف إصابة برومانيا

عاملة في مجال الصحة تعطي لقاح «فايزر» لتلميذ في مدرسة في لاهور في باكستان. (أ ف ب)

توفي أكثر من 700 ألف شخص جراء «كوفيد-19» في الولايات المتحدة منذ بدء تفشي الوباء، وفق تعداد جامعة «جونز هوبكنز»، ما يعادل عدد سكان العاصمة واشنطن.

ويأتي ذلك ليذكر بأن مئات الأميركيين لا يزالون يموتون يوميًّا جراء فيروس «كورونا»، رغم حملة التلقيح التي أُطلقت وسط ضجة في ديسمبر، لكنها تباطأت جدًّا منذ ذلك الحين، بحسب «فرانس برس».

وجاءت آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس «كورونا» في العالم السبت في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع كالتالي:

فرنسا: تظاهرات ضد التصريح الصحي

وتظاهر آلاف الأشخاص في أنحاء فرنسا، للسبت الثاني عشر على التوالي، للاحتجاج ضد التصريح الصحي الذي تفرضه الحكومة لاحتواء تفشي وباء «كوفيد-19».

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وخرج 350 متظاهرًا إلى شوارع رين (غرب) تحت المطر و800 شخص في بو (جنوب غرب)، ما تسبب بإعاقة حركة القطارات صباحًا.

تظاهرة ضد التلقيح في رومانيا

تظاهر آلاف الأشخاص، السبت، في بوخارست، تلبية لدعوة اليمين المتطرف، ضد «التلقيح الإجباري»، في وقت تسجل رومانيا حصيلة يومية قياسية للإصابات بـ«كوفيد-19». وهتف المتظاهرون «حرية» و«أوقفوا التلقيح القسري» أثناء تجمعهم أمام مقر الحكومة فيما كانت الشرطة تفرض طوقًا أمنيًّا حولهم.

وسُجل السبت أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة، في عدد قياسي جديد منذ بدء تفشي الوباء في رومانيا، إضافة إلى 184 وفاة.

نيكاراغوا: السماح بالاستخدام العاجل للقاحين الكوبيين

أجازت نيكاراغوا التي تواجه ارتفاعًا حادًّا في أعداد الإصابات بفيروس «كورونا»، السبت، الاستخدام العاجل للقاحين اللذين طورتهما كوبا «عبدالله» و«سوبيرانا 2»، وفق ما أعلنت شركة «بيوكوبافارما» على «تويتر».

غوادلوب: المرحلة الأولى للخروج من الإغلاق

تبدأ غوادلوب في الثامن من أكتوبر المرحلة الأولى لخروجها من الإغلاق نظرًا إلى «تدني مؤشرات الوباء منذ قرابة ستة أسابيع متتالية»، وفق ما أعلن محافظ الجزيرة التابعة لفرنسا.

تايلاند تفتح جزيرة فوكيت للملقحين

أعلنت الحكومة التايلاندية أنه سيسمح للمسافرين الملقحين بالكامل بزيارة جزيرة فوكيت السياحية، بموجب تعديلات على خطة سفر خالية من الحجر الصحي.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية تاني سانغرات إن الأطفال غير الملقحين سيكونون قادرين على السفر مع والديهم الملقحين.

إعادة فرض التصريح الصحي

أعادت المحكمة العليا في البرازيل، الجمعة، فرض التصريح الصحي على الراغبين في الدخول إلى الأماكن العامة والسياحية في ريو دي جانيرو، بعدما كان قد علق استخدامه قاضٍ الأربعاء.

8 ملايين جرعة لبنغلاديش والفليبين

تعتزم الولايات المتحدة التي تريد أن تقود المعركة ضد «كوفيد-19» في العالم، إرسال أكثر من ثمانية ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لـ«كورونا»، إلى بنغلاديش والفليبين، وفق ما أعلن مسؤول في البيت الأبيض لوكالة «فرانس برس».

ويُفترض أن تصل خمس شحنات تضم 5.575.050 مليون جرعة من لقاح «فايز/بايونتيك»، الأسبوع المقبل، إلى الفليبين و2.508.480 مليون جرعة إلى بنغلاديش، بحسب المسؤول الذي اشترط عدم كشف اسمه.

أكثر من 4.7 مليون وفاة

تسبب فيروس «كورونا» بوفاة ما لا يقل عن 4.789.971 مليون شخص في العالم منذ ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة «فرانس برس» استنادًا إلى مصادر رسمية.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررًا لناحية الوفيات مع 700.502 ألف حالة، تليها البرازيل بتسجيلها 597.255 ألف وفاة ثم الهند مع 448.573 ألف وفاة والمكسيك مع 277.978 ألف وفاة وروسيا مع 209.028 ألف وفاة.