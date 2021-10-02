محادثات هاتفية بين ماكرون وقيس سعيد تتناول أزمة التأشيرات والقمة الفرنكوفونية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 أكتوبر 2021, 08:54 مساء
صورة مركبة للرئيس التونسي قيس سعيد (يمين)، والرئيس الفرنسي ماكرون. (الإنترنت)

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، اتصالًا هاتفيًّا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وتناول الاتصال عددًا من القضايا المتعلقة بالتعاون بين تونس وفرنسا في كافة المجالات.

وذكر بيان للرئاسة التونسية على الصفحة الرسمية بـ«فيسبوك» أن باريس أكدت دعمها لتونس في المجال الصحي، وفي مجالات التعاون التقليدية الأخرى.

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وأوضح الرئيس التونسي أن «التحسن الملحوظ للوضع الصحي في بلاده بفضل المجهودات التي بذلتها تونس على المستوى الدولي ودعم الدول الشقيقة والصديقة، مما مكن من السيطرة على جائحة كوفيد 19».

قمة الفرنكوفونية
كما تطرقت المحادثات، إلى التحضيرات الجارية لتنظيم قمة الفرنكوفونية بتونس، وتم تصور جملة من الأفكار التي سيتم تناولها مع الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية.

وعبر سعيدعن أسفه لقرار التخفيض في عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين الراغبين في التنقل إلى فرنسا. وأفاد الرئيس إيمانويل ماكرون، في هذا الإطار، بأن هذا الإجراء قابل للمراجعة.

كما شدد الرئيس التونسي على معالجة مسألة الهجرة غير النظامية بناء على تصور جديد، مؤكدًا أنه «سيتم الانكباب على البحث عن حل لهذه الظاهرة بعد تشكيل الحكومة التونسية الجديدة».

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