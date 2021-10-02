الجزائر تستدعي سفيرها لدى باريس بالتزامن مع تصريحات ماكرون بشأن الجيش

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 أكتوبر 2021, 06:14 مساء
العلمان الجزائري والفرنسي. (الإنترنت)

قررت الجزائر استدعاء سفيرها لدى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، بهدف التشاور، وفق ما أعلنت الرئاسة الجزائرية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن بيان الرئاسة لم يخض بمزيد التفاصيل في أسباب استدعاء السفير الجزائري، مكتفيًا بالقول إن بيانًا سيتم إصداره بهذا الشأن في وقت لاحق، بحسب «فرانس برس».

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن قرار استدعاء السفير تزامن مع تصريحات نقلتها الصحافة الفرنسية عن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، هاجم فيها مؤسسات الدولة الجزائرية وبالأخص المؤسسة العسكرية.

أزمة التأشيرات
وكانت الجزائر استدعت، الأربعاء الماضي، السفير الفرنسي لديها احتجاجًا على تشديد باريس التأشيرات على مواطنيها. وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن الأمين العام للوزارة، بلغ السفير احتجاجًا رسميًا من الحكومة الجزائرية على القرار الأحادي، الذي تم اتخاذه دون تشاور مسبق مع الجانب الجزائري.

وقررت باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، ردًا على «رفض» الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلنه الناطق باسم الحكومة غابرييل أتال، الثلاثاء.

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