إسلام أباد تجري محادثات «سلام» مع طالبان الباكستانية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 أكتوبر 2021, 12:40 مساء
مواطنون أفغان وباكستان في شامان. 2 سبتمبر 2021. (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في مقابلة مع التلفزيون التركي، الجمعة، أول استئناف رسمي منذ 2014 لمحادثات «سلام» مع حركة طالبان الباكستانية الإسلامية المحلية والمنفصلة عن الحركة الأفغانية لكنها قريبة منها، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

وقال رئيس الوزراء الباكستاني في مقابلة مع قناة «تي آر تي» التركية الحكومية: «أعتقد أنه داخل حركة طالبان باكستان هناك مجموعات منفتحة على محادثات سلام ومصالحة مع حكومتنا ونحن نتحدث مع هذه المجموعات». 

وأكد وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري في مؤتمر صحفي أن هذه المفاوضات بين إسلام أباد والمتمردين الإسلاميين تجري بـ«الفعل» في أفغانستان من دون الخوض في التفاصيل. 

بدأت حركة طالبان باكستان التي تحمل اسم الحركة الأفغانية نفسه؛ لكنها منفصلة عنها، حملة من أعمال العنف في 2007. ومنذ ذلك الحين قُتل آلاف المدنيين ومن عناصر قوات الأمن الباكستانية في هجمات محددة الأهداف وتفجيرات تبنتها الحركة الإسلامية المناهضة للحكومة. 

وتعول حكومة رئيس الوزراء عمران خان على مساعدة نظام طالبان الجديد للحد من طموحات الحركة الباكستانية. وقد أكدت انفتاحها على على عفو مشروط عن بعض المقاتلين. 

وأكد مصدر داخل الحركة الباكستانية لوكالة «فرانس برس» أن جولات المحادثات هذه تعقد «منذ شهر بالفعل لكن بلا نتيجة» حتى الآن.

ولم تعترف باكستان التي تتهمها الولايات المتحدة بدعم حركة طالبان الأفغانية منذ 2001 عبر جهاز استخباراتها العسكرية، بالنظام الجديد في كابل على الرغم من أنها كانت واحدة من ثلاث دول فقط اعترفت بنظام طالبان الأفغاني عندما كان في السلطة بين العامين 1996 و2001. 

ويفترض أن تزور نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان باكستان، الخميس والجمعة، لإجراء سلسلة من المحادثات مع المسؤولين الحكوميين. 

وقالت المسؤولة الثانية في الخارجية الأميركية لصحفيين: «نتطلع إلى شراكة قوية مع باكستان بشأن مكافحة الإرهاب ونتوقع إجراءات حازمة ضد جميع المسلحين والمجموعات الإرهابية دون تمييز».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ثعابين ملونة في منزل رجل أعمال سعودي.. ما القصة؟
منوعات
مفاجآت في قائمة المنتخب المصري لموقعتي ليبيا
رياضة محلية
فرنسيون يشترون غابات.. ما السر؟
علوم وتكنولوجيا
لبدة الأثرية تبحث عن زوار
ثقافة وفن
«كليمنتي» يتسلح بـ27 فارسا لموقعتي مصر في تصفيات المونديال
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: حضور سياسي وأمني أميركي يبحث مصير الانتخابات والمرتزقة
ليبيا
الولايات المتحدة: لا تراجع عن دعم انتخابات 24 ديسمبر.. وسحب القوات الأجنبية ...
ليبيا
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة على حافة الهاوية وكومان في قلب العاصفة
رياضة عالمية
علماء يؤكدون إمكان تخطي عمر الإنسان 130 عاما
طب وصحة
تغيير جذري في أسلوب «ديور» باعتماد الألوان والملابس المريحة
أناقة وجمال
رئيس الأركان الأميركي: خسرنا الحرب في أفغانستان.. وهذه الأسباب
دولى
بعد وفاة شابة.. سلوفينيا تعلق استخدام لقاح «جونسون آند جونسون»
دولى
وزارة المالية: حجب مخصصات الباب الثاني لبعض الجهات
ليبيا
منصات رقمية سرية وبلدات خاضعة لسيطرتهم.. مجلس الأمن يكشف أساليب مهربي البشر في ...
ليبيا
«أفريكوم» تدعم جهود إجراء الانتخابات في موعدها.. وتشدد على ضرورة انسحاب القوات ...
ليبيا
من هي رئيسة الحكومة التونسية الجديدة؟
عربى
«التيار الرسالي» يتبنى مقتل 5 من ضباط المخابرات السودانية ومحاولة اغتيال حمدوك
عربى
ناطقة سابقة باسم البيت الأبيض: نوبات غضب ترامب «مرعبة»
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يكتشفون سر تفاوت مناعتنا أمام «كورونا»