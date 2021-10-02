عدد وفيات «كوفيد» يتجاوز 700 ألف في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 أكتوبر 2021, 08:59 صباحا
أعلام بيضاء في ناشونال مول بالقرب من البيت الأبيض إحياء لذكرى الذين توفوا بـ«كوفيد-19». (أ ف ب)

تجاوز عدد الوفيات بـ«كوفيد-19» عتبة 700 ألف في الولايات المتحدة الجمعة، وفقًا لإحصاء قامت به جامعة جونز هوبكنز، وهو رقم يعادل تقريبًا عدد سكان العاصمة واشنطن.

تسجيل الولايات المتحدة 700.258 وفاة بالإجمال يعني أن معدل الوفيات اليومي يفوق الألف، في بلد تلقى 55.7 بالمئة من سكانه اللقاح بالكامل بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. وبعد استجابة أولية للجائحة كانت محط انتقادات شديدة، نجحت الولايات المتحدة بتنظيم حملات تلقيح فعَّالة ضد «كوفيد» تعد الأفضل في العالم، وفق وكالة «فرانس برس».

لكنها على الرغم من ذلك تجد نفسها وقد سجلت أعلى عدد وفيات في العالم، متقدمة على دول مثل الهند والبرازيل؛ بل إنها حتى تواجه ارتفاعًا في عدد الإصابات بسبب تفشي متحورة «دلتا» الشديدة العدوى. وفي حين وصلت أحدث موجات «كوفيد» الى ذروتها أواخر أغسطس في العالم، إلا أن الفيروس استمر في الانتشار خاصة في الولايات المتحدة.

تباطؤ حملات التلقيح
وفي المقابل، تباطأت بشكل كبير حملات التلقيح التي أطلقتها السلطات الأميركية في ديسمبر، ووصلت الى أعلى معدلاتها في أبريل مع إعطاء أكثر من أربعة ملايين جرعة يوميًّا في بعض الأحيان.

لكن وضع الأقنعة الواقية لا يزال يمثل عقبة أساسية لتحوله إلى قضية سياسية ومصدر انقسام بين الأميركيين، وقد سعى بعض حكام الولايات الجمهورييين كما في تكساس وفلوريدا إلى حظر إلزامية القناع بحجة أن ذلك يمثل خرقًا للحريات الفردية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت ولاية كاليفورنيا الديمقراطية، الجمعة، أن لقاحات «كوفيد» ستكون إلزامية لجميع الطلاب. وفي واشنطن وُضعت مئات آلاف الأعلام البيضاء على العشب أمام ناشونال مول القريب من البيت الأبيض إحياء لذكرى الذين توفوا بـ«كوفيد» في الولايات المتحدة.

وبلغ عدد الوفيات الإجمالي في العالم جراء الفيروس منذ تفشيه 4.8 مليون شخص، وفقًا لإحصاء لوكالة «فرانس برس» بالاستناد إلى مصادر رسمية.

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