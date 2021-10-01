تأجيل تصويت «النواب» على خطة بايدن للبنى التحتية

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 أكتوبر 2021, 09:19 صباحا
مقر مجلس النواب الأميركي (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس النواب الأميركي، أنّ التصويت الذي كان مقررا أن يتمّ مساء الخميس لإقرار خطة الرئيس جو بايدن، الاستثمارية الضخمة لتطوير البنية التحتية في البلاد أرجئ؛ بسبب استمرار الخلاف بين الجناحين اليساري والمعتدل في الحزب الديموقراطي على هذه الخطة.

وقال النائب ستيني هوير في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إنّه «يحيط النواب علما بأنه لن يجري أيّ تصويت هذه الليلة»، مشيراً إلى أنّ الجلسة أرجئت إلى صباح الجمعة، إفساحاً في المجال أمام المفاوضات الجارية للتوفيق بين جناحي الحزب الديموقراطي حول هذه الخطة البالغة قيمتها 1.2 تريليون دولار ومشروع الإصلاحات الاجتماعية الضخم الذي أعدّه الرئيس بايدن.

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