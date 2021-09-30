كوريا الشمالية اختبرت بنجاح صاروخا مضادا للطائرات

صورة من دون تاريخ بثتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية وتظهر تجربة صاروخية . (أ ف ب)

أعلنت كوريا الشمالية، الخميس، أنها اختبرت بنجاح صاروخاً مضاداً للطائرات «طورته مؤخراً»، في أحدث تجربة تنفذها بيونغ يانغ في إطار سلسلة عمليات إطلاق نفذتها أخيراً.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن «جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أجرت في 30 سبتمبر عملية إطلاق تجريبية لصاروخ مضاد للطائرات طورته مؤخراً»، وفق وكالة «فرانس برس».

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وفي وقت سابق الخميس، اعتبر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن ممارسات كوريا الشمالية «تسهم في زعزعة الاستقرار والأمن»، وذلك بعدما أجرت سلسلة تجارب صاروخية قالت إنها اختبرت في إحداها صاروخا «فرط صوتي».