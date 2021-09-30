مجلس النواب الأميركي يوافق على ميزانية موقتة لمنع الإغلاق الفجائي للإدارات الفدرالية

مقر مجلس النواب الأميركي (أرشيفية: الإنترنت).

أقر الكونغرس الأميركي اليوم الخميس، ميزانية موقتة لتجنيب الولايات المتحدة شللا في الإدارات الفدرالية، بعد موافقة مجلس النواب على الميزانية، وقبله مجلس الشيوخ.

وأراح الكونغرس الرئيس الأميركي جو بايدن من واحدة من الجبهات الكثيرة التي يصارع فيها من أجل تمرير مشاريعه في الكابيتول، وفق وكالة «فرانس برس».

وبتأييد 254 نائبًا ومعارضة 175 صادق مجلس النواب على الميزانية الموقتة التي تمدد الميزانية الحالية إلى الثالث من ديسمبر المقبل.

وقبل ذلك، تبنى مجلس الشيوخ هذا النص بغالبية كبيرة؛ فيما يتعيّن على الرئيس الأميركي أن يوقع النص قبل منتصف الليل لتجنيب البلاد إغلاقًا فجائيًا للإدارات الفدرالية.