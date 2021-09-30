مناورات عسكرية إيرانية قرب الحدود الأذرية الجمعة

مناورات عسكرية للجيش الإيراني، 6 يناير 2021. (أ ف ب)

أعلن الجيش الإيراني، الخميس، أنه سيجري مناورات عسكرية في شمال غرب البلاد قرب الحدود مع أذربيجان، الجمعة، بعد أيام من انتقادات وجهتها باكو لهذه الخطوة.



ونقلت وكالة «فرانس برس» عن قائد القوات البرية للجيش العميد كيومرث حيدري، قوله إن المناورات «ستنطلق غدًا الجمعة في منطقة شمال غرب البلاد بمشاركة وحدات مدرعة ومدفعية وطائرات مسيَّرة وبدعم من مروحيات الجيش»، وأشار إلى أن هدفها «الارتقاء بالجهوزية القتالية للقوة البرية في هذه المنطقة»، دون أن يحدد مداها الزمني أو الجغرافي.



وانتقد رئيس أذربيجان إلهام علييف، في حوار مع وكالة «الأناضول» التركية للأنباء نشر، الإثنين، إجراء إيران مناورات قرب حدود بلاده، معتبرًا أنها «حدث مفاجئ جدًا»، وأضاف: «هذا حقهم السيادي. ولكن لماذا الآن، ولماذا عند حدودنا؟».

وردت الخارجية الإيرانية بالتأكيد أن إجراء مناورات عسكرية هو قرار «سيادي» للجمهورية الإسلامية. وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الثلاثاء: «في حين أن هناك علاقات طيبة ومحترمة بين البلدين وقنوات الاتصال المعتادة بين الجانبين في أعلى مستوى، التعبير عن ذلك بهذه الطريقة مثير للاندهاش»، مضيفا أن المناورات «أمر سيادي ومن أجل السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها».



وفي تلميح إلى العلاقة الوثيقة التي تربط أذربيجان بـ«إسرائيل»، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، أكدت الخارجية أن طهران «لن تتسامح مع أي شكل من تواجد الكيان الصهيوني بالقرب من حدودها. وفي هذا المجال، ستتخذ ما تجده مناسبًا لأمنها القومي»، دون تفاصيل إضافية.



وتتشارك إيران وجارتها الشمالية الغربية أذربيجان حدودًا بطول نحو 700 كلم. وتربط إيران علاقات جيّدة بجاريها الخصمين أذربيجان وأرمينيا. ورحبت في نوفمبر 2020 باتفاق البلدين على وقف المعارك التي امتدت لأسابيع في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه.



وتعيش في إيران جماعة كبيرة من السكان من القومية الأذرية، وخاصة في المحافظات الشمالية الغربية المحاذية لأذربيجان وأرمينيا.