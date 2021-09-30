المكسيك تبدأ الترحيل الطوعي لمهاجرين هايتيين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 سبتمبر 2021, 11:38 صباحا
عناصر من الحرس الوطني المكسيكي خلال الإشراف على رحلة إعادة مهاجرين إلى هايتي، في مطار «فياهيرموسا»، 29 سبتمبر 2021. (أ ف ب)

عاد نحو 70 مهاجرًا من هايتي جوًا إلى بلادهم من المكسيك، الأربعاء، حسب ما أعلنت السلطات، في أول رحلة إعادة طوعية ضمن اتفاق يهدف إلى تخفيف أزمة إنسانية متفاقمة.

وقال المعهد الوطني للهجرة في المكسيك في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن الهايتيين العائدين ومن بينهم 13 طفلًا استقلوا رحلة جوية من مدينة فياهيرموسا بجنوب شرق البلاد إلى بور أو برنس.

وتأتي الرحلة في أعقاب اتفاق بين البلدين على «بدء الإعادة الطوعية لمهاجرين» من المكسيك.

ووصل عشرات آلاف المهاجرين ممن لا يحملون وثائق، والعديد منهم هايتيون كانوا يقيمون في أميركا الجنوبية في الأسابيع القليلة الماضية إلى المكسيك أملًا في دخول الولايات المتحدة.

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وبعد أن أعيدوا أدراجهم من الحدود الأميركية، يسعى كثيرون للبقاء بصفة لاجئين في المكسيك بدلًا من العودة إلى بلدهم الذي يجتاحه الفقر.

وترك مهاجرون هايتيون مخيمات عشوائية على جانبي الحدود المكسيكية الأميركية، الجمعة، بعد أن بدأت واشنطن رحلات ترحيل من تكساس.

وتدرس لجنة المهاجرين في المكسيك طلبات لجوء لنحو 13 ألف شخص من هايتي، على ما أعلن وزير الخارجية مارسيلو إبرارد، أمام المشرعين، الثلاثاء. لكن عديد الهايتيين الذين وصلوا لا يمكنهم التقدم بطلب لجوء في المكسيك كونهم مُنحوا وضع لاجئين في بلدان أخرى، كما قال.

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