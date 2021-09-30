بعد وفاة شابة.. سلوفينيا تعلق استخدام لقاح «جونسون آند جونسون»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 سبتمبر 2021, 10:38 صباحا
جرعات من لقاح «جونسون آند جونسون» ضد «كوفيد-19» في مستشفى في جنوب أفريقيا، 18 فبراير 2021. (أ ف ب)

قررت سلوفينيا في إجراء احترازي تعليق استخدام لقاح «يانسن» المضادّ لـ«كوفيد-19»، والذي تنتجه شركة الأدوية الأميركية «جونسون آند جونسون»، وذلك إثر وفاة شابة تبلغ من العمر 20 عامًا بعيد أيام من تلقيها هذا اللقاح.

وقال وزير الصحة السلوفيني يانيز بوكلوكار، للصحفيين في العاصمة ليوبليانا: «لقد قرّرنا أن نتوقّف موقتًا ريثما تتّضح كل التفاصيل المتعلّقة بهذه الحالة»، وفق وكالة «فرس برس».

بدورها قالت رئيسة مجموعة الخبراء التي تقدِّم المشورة للحكومة بشأن مكافحة جائحة «كوفيد-19» بوجانا بيوفيتش، إنه «قد تكون هناك صلة غير مرغوب بها بين الوفاة والتطعيم».

وأفادت وسائل إعلام سلوفينية بأن شابة تبلغ من العمر 20 عامًا نقلت إلى المستشفى، الإثنين، بحالة خطرة بعد بضعة أيام من تلقّيها لقاح «جونسون آند جونسون» الأحادي الجرعة. وتُوفيّت الشابة ليل «الثلاثاء-الأربعاء» من جرّاء إصابتها بنزيف في المخ وجلطات دموية.

- تحذير أميركي: لقاح «جونسون آند جونسون» المضاد لـ«كورونا» يزيد خطر الإصابة بخلل عصبي نادر

وسبق أن سُجِّلت حالة وفاة واحدة متّصلة بهذا اللّقاح في سلوفينيا؛ حيث يدخل التطعيم الإجباري للموظفين حيّز التنفيذ، الجمعة، في الأول من أكتوبر، في إجراء دفع عددًا متزايدًا من السكان لتلقي أحد اللقاحات المعتمدة في البلاد ضدّ «كوفيد-19».

وسلوفينيا بلد أوروبي صغير يبلغ عدد سكّانه مليوني نسمة، 47% منهم باتوا محصّنين ضدّ «كوفيد-19» (مقابل 64% في الاتحاد الأوروبي كمعدّل وسطي).

ومساء الأربعاء، أفادت وسائل إعلام سلوفينية بأن آلاف المتظاهرين، بينهم والد الشابة، نزلوا إلى شوارع العاصمة احتجاجًا على السياسة الصحيّة المتبعة لمكافحة الجائحة.

وأغلق المحتجون طريقًا واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، تمامًا كما فعلت في منتصف سبتمبر الجاري حين فرقت بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع تظاهرة مماثلة شارك فيها يومها آلاف المحتجين على الإجراءات الصحية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد وفاة شابة.. سلوفينيا تعلق استخدام لقاح «جونسون آند جونسون»
دولى
دوري أبطال أوروبا: يوفنتوس يطيح بتشيلسي حامل اللقب (فيديو)
رياضة عالمية
مجلس التطوير الاقتصادي يطلق مشروع «بناء الدولة الحديثة» غدا
ليبيا
«شيريف تيراسبول».. مغمور انفصالي وغامض يصدم الساحة الأوروبية
رياضة عالمية
أول تعليق من رئيسة الحكومة التونسية الجديدة نجلاء بودن.. وتحدد ثلاث مهام ...
دولى
جامعة بنغازي أبطال للجامعات الليبية لثلاثيات السلة
رياضة محلية
المنفي يناقش مع الجويلي دور غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية في مكافحة ...
ليبيا
بالصور: مراسم تسليم وتسلم إدارة شركة الخليج العربي للنفط
ليبيا
ارتفاع جنوني لأسعار «الأفيون» بأفغانستان في ظل سيطرة «طالبان».. والحركة تطلب ...
دولى
سعوديات يكسرن المحظورات الاجتماعية بممارسة ركوب الدراجات في الشارع
منوعات
عرض أول في لندن لفيلم «جيمس بوند» الجديد
ثقافة وفن
من هي رئيسة الحكومة التونسية الجديدة؟
عربى
«التيار الرسالي» يتبنى مقتل 5 من ضباط المخابرات السودانية ومحاولة اغتيال حمدوك
عربى
ناطقة سابقة باسم البيت الأبيض: نوبات غضب ترامب «مرعبة»
دولى
مواعيد الإقلاع.. الخطوط الليبية تستأنف رحلاتها إلى ‎القاهرة الخميس
ليبيا
سقوط تاريخي لريال مدريد على أرضه أمام شيريف تيراسبول (فيديو)
رياضة عالمية
شاهد.. ميسي يسجل هدفه الأول مع «سان جيرمان»
رياضة عالمية
وصول طاقم فني هندي إلى محطة الخليج البخارية بسرت
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالصور: اختتام فعاليات مهرجان «شحات» السياحي