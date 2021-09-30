مقتل 5 عسكريين بانفجار عبوة ناسفة في بوركينا فاسو

مروحية للجيش البوركيني تحلّق فوق مخيم غوديبو للاجئين في شمال البلاد في اليوم العالمي للاجئين، 21 يونيو 2021. (أ ف ب)

أعلن الجيش في بوركينا فاسو، أن خمسة من عناصره قتلوا، الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة أثناء تنفيذهم عملية استطلاع في مينتاو في شمال البلاد.



وقالت رئاسة أركان الجيش في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن «وحدة عسكرية كانت تقوم بمهمة استطلاعية تعرَّضت، الأربعاء، قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر (بالتوقيتين المحلّي والعالمي) لهجوم بعبوة ناسفة»، وأضافت: «انفجرت العبوة بإحدى مركبات القافلة بينما كانت في طريقها إلى مينتاو».

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وأشار البيان إلى أن «الحصيلة الأولية تفيد بمقتل خمسة جنود وجرح سادس». وأكد الجيش في بيانه أنه «أرسل على الفور تعزيزات برية وجوية لإخلاء الضحايا وتنفيذ عمليات بحث في المنطقة».



وتواجه بوركينا فاسو، ولا سيما مناطقها الشمالية والشرقية، هجمات «متطرفة» منذ 2015 خلّفت أكثر من 1500 قتيل وأجبرت ما يقرب من 1.5 مليون شخص على الفرار من ديارهم، وفق الوكالة الفرنسية.



ومنذ 2018 تصاعدت وتيرة الهجمات بالعبوات الناسفة وأودت بحياة أكثر من 200 شخص بين مدني وعسكري، حسب إحصاء أعدّته «فرانس برس».