مقتل 5 عسكريين بانفجار عبوة ناسفة في بوركينا فاسو

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 سبتمبر 2021, 09:33 صباحا
مروحية للجيش البوركيني تحلّق فوق مخيم غوديبو للاجئين في شمال البلاد في اليوم العالمي للاجئين، 21 يونيو 2021. (أ ف ب)

أعلن الجيش في بوركينا فاسو، أن خمسة من عناصره قتلوا، الأربعاء، بانفجار عبوة ناسفة أثناء تنفيذهم عملية استطلاع في مينتاو في شمال البلاد.

وقالت رئاسة أركان الجيش في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن «وحدة عسكرية كانت تقوم بمهمة استطلاعية تعرَّضت، الأربعاء، قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر (بالتوقيتين المحلّي والعالمي) لهجوم بعبوة ناسفة»، وأضافت: «انفجرت العبوة بإحدى مركبات القافلة بينما كانت في طريقها إلى مينتاو».

- مقتل 480 مدنيا في هجمات «مسلحة» في بوركينا فاسو خلال ثلاثة أشهر

وأشار البيان إلى أن «الحصيلة الأولية تفيد بمقتل خمسة جنود وجرح سادس». وأكد الجيش في بيانه أنه «أرسل على الفور تعزيزات برية وجوية لإخلاء الضحايا وتنفيذ عمليات بحث في المنطقة».

وتواجه بوركينا فاسو، ولا سيما مناطقها الشمالية والشرقية، هجمات «متطرفة» منذ 2015 خلّفت أكثر من 1500 قتيل وأجبرت ما يقرب من 1.5 مليون شخص على الفرار من ديارهم، وفق الوكالة الفرنسية.

ومنذ 2018 تصاعدت وتيرة الهجمات بالعبوات الناسفة وأودت بحياة أكثر من 200 شخص بين مدني وعسكري، حسب إحصاء أعدّته «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دوري أبطال أوروبا: يوفنتوس يطيح بتشيلسي حامل اللقب (فيديو)
رياضة عالمية
مجلس التطوير الاقتصادي يطلق مشروع «بناء الدولة الحديثة» غدا
ليبيا
«شيريف تيراسبول».. مغمور انفصالي وغامض يصدم الساحة الأوروبية
رياضة عالمية
أول تعليق من رئيسة الحكومة التونسية الجديدة نجلاء بودن.. وتحدد ثلاث مهام ...
دولى
جامعة بنغازي أبطال للجامعات الليبية لثلاثيات السلة
رياضة محلية
المنفي يناقش مع الجويلي دور غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية في مكافحة ...
ليبيا
بالصور: مراسم تسليم وتسلم إدارة شركة الخليج العربي للنفط
ليبيا
ارتفاع جنوني لأسعار «الأفيون» بأفغانستان في ظل سيطرة «طالبان».. والحركة تطلب ...
دولى
سعوديات يكسرن المحظورات الاجتماعية بممارسة ركوب الدراجات في الشارع
منوعات
عرض أول في لندن لفيلم «جيمس بوند» الجديد
ثقافة وفن
من هي رئيسة الحكومة التونسية الجديدة؟
عربى
«التيار الرسالي» يتبنى مقتل 5 من ضباط المخابرات السودانية ومحاولة اغتيال حمدوك
عربى
ناطقة سابقة باسم البيت الأبيض: نوبات غضب ترامب «مرعبة»
دولى
مواعيد الإقلاع.. الخطوط الليبية تستأنف رحلاتها إلى ‎القاهرة الخميس
ليبيا
سقوط تاريخي لريال مدريد على أرضه أمام شيريف تيراسبول (فيديو)
رياضة عالمية
شاهد.. ميسي يسجل هدفه الأول مع «سان جيرمان»
رياضة عالمية
وصول طاقم فني هندي إلى محطة الخليج البخارية بسرت
ليبيا
رئيس الأركان الأميركي: «طالبان» لا تزال منظمة إرهابية ولم تقطع علاقاتها مع ...
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

آخر متجر بريطاني لأشرطة الكاسيت