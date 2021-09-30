واشنطن: ليست لدينا أي نوايا عدائية تجاه بيونغ يانغ

وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تضمر لكوريا الشمالية «أي نوايا عدائية» وتدعوها مجدّدًا للدخول في حوار دون أي شروط مسبقة، وذلك بُعيد إعلان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أن دعوات الحوار الأميركية هدفها «إخفاء خداع (الولايات المتحدة) وأعمالها العدائية» تجاه بلاده.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إن «سياستنا تهدف إلى مقاربة تدريجية وعملية لدبلوماسية جادة ودائمة مع كوريا الشمالية»، مجددًا التأكيد على أن إدارة الرئيس جو بايدن مستعدة للقاء مسؤولين كوريين شماليين دون أي شروط مسبقة، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».