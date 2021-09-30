مقتل أكثر من 100 سجين في مواجهات مسلحة داخل سجن بالإكوادور

مروحية عسكرية تحلق فوق سجن في لاتاكونغا في الإكوادور. 22 يوليو 2021.(أ ف ب)

أعلنت إدارة السجون في الإكوادور، الأربعاء، أن مواجهات دارت بالأسلحة النارية بين سجناء داخل سجن في ولاية غواياس في جنوب غرب البلاد الثلاثاء، أسفرت عن «سقوط أكثر من مئة قتيل».

وقالت إدارة السجون في تغريدة على «تويتر» إنّ «أكثر من 100 سجين قتلوا و52 أصيبوا بجروح» في المواجهات المسلحة التي اندلعت بين المساجين في سجن بمدينة غواياكيل في ولاية غواياس. وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 29 سجيناً وإصابة 42 آخرين بجروح في المواجهات.

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وفي فبراير، أسفرت مواجهات بين عصابات من أجل السيطرة على السجون الرئيسية في البلاد عن مقتل 79 سجينا في يوم واحد، تضم الإكوادور حوالي ستين سجنا تتسع لـ29 ألف شخص. لكن عدد المساجين فيها يبلغ 38 ألف سجين، بما يتخطى طاقتها الاستيعابية بنسبة 30%، ويتولى 1500 حارس مراقبة السجون بينما يُفترض وجود أربعة آلاف عنصر لتأمين سيطرة فعالة عليها.

ومنذ بدء تفشي وباء «كوفيد-19»، لجأت الإكوادور الى عقوبات بديلة على الجرائم البسيطة لتقليل عدد السجناء، ما أدى إلى تخفيض نسبة الاكتظاظ من 42 إلى 30%، وأحصت أمانة المظالم «103 عمليات قتل» في سجون البلاد خلال العام 2020.